CL Victoria vs CL Tamanca | Torneo Disa-Gobierno de Canarias

Este sábado se enfrentan el CL Victoria vs el CL Tamanca en el Torneo Disa-Gobierno de Canarias

El Grupo B afronta un partido decisivo con un duelo directo que puede marcar el futuro de la competición. Ambos equipos llegan al encuentro con el mismo objetivo: lograr una victoria que les acerque a la clasificación para la Final Four, que se celebrará en Tenerife.

El choque se presenta como uno de los más importantes de la fase de grupos, ya que los dos conjuntos luchan por posicionarse entre los mejores y asegurarse un billete para la fase final del torneo. La intensidad y la igualdad marcarán un duelo determinante para decidir qué equipo continúa con opciones de pelear por el título.

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