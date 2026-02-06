ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

CL Tinajo – CL San Bartolomé | Final Liga Cabildo de Lanzarote de Segunda Categoría

Redacción RTVC
Redacción RTVC

CL Tinajo y CL San Bartolomé se dan cita este viernes en la final de la Liga Cabildo de Lanzarote que se disputará a partir de las 20.30 horas en el Terrero Municipal de Tinajo

El CL Tinajo y el CL San Bartolomé disputan este viernes, 6 de febrero de las 20:30 horas, la final de la Liga Cabildo de Lanzarote de Lucha Canaria de Segunda Categoría en el Terrero Municipal de Tinajo, que tendrá una gran entrada para ver esta final.

El Tinajo llega tras una eliminatoria muy igualada frente al Yaiza, mientras que el San Bartolomé aseguró su pase a la final del torneo en el terrero del Tao.

El CL Tinajo con su destacado B, Alexander Catarino, que hizo valer su buen estado de forma, se impuso en la semifinal al Unión Sur Yaiza (12-11 y 11-12), en una luchada igualada como refleja el marcador.

Por su parte, El San Bartolomé, en cambio, tuvo que darle la vuelta a la eliminatoria, que había perdido en casa por la mínima, y con un resultado concluyente en la vuelta (8-12), pudo hacer frente a la derrota sufrida como local ante el Tao (11-12).

Dónde se puede ver la final:

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Máxima alerta en Córdoba ante la crecida del Guadalquivir

EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país «ahora»

Acuerdo para la jubilación parcial del personal laboral de la Comunidad Autónoma

El Maratón del Meridiano 2026 arrancó con el Kilómetro Vertical en el sendero de Jinama

Hocklin abrirá la Gala Dragnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026