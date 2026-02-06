CL Tinajo y CL San Bartolomé se dan cita este viernes en la final de la Liga Cabildo de Lanzarote que se disputará a partir de las 20.30 horas en el Terrero Municipal de Tinajo

El CL Tinajo y el CL San Bartolomé disputan este viernes, 6 de febrero de las 20:30 horas, la final de la Liga Cabildo de Lanzarote de Lucha Canaria de Segunda Categoría en el Terrero Municipal de Tinajo, que tendrá una gran entrada para ver esta final.

El Tinajo llega tras una eliminatoria muy igualada frente al Yaiza, mientras que el San Bartolomé aseguró su pase a la final del torneo en el terrero del Tao.

El CL Tinajo con su destacado B, Alexander Catarino, que hizo valer su buen estado de forma, se impuso en la semifinal al Unión Sur Yaiza (12-11 y 11-12), en una luchada igualada como refleja el marcador.

Por su parte, El San Bartolomé, en cambio, tuvo que darle la vuelta a la eliminatoria, que había perdido en casa por la mínima, y con un resultado concluyente en la vuelta (8-12), pudo hacer frente a la derrota sufrida como local ante el Tao (11-12).

