El Teatro Leal de La Laguna acoge la ceremonia de clausura de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO

San Cristóbal de La Laguna pone este jueves punto final a los actos conmemorativos del 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO. La ceremonia de clausura se celebrará este jueves, 4 de diciembre de 2025, a las 19:30 horas en el Teatro Leal, con apertura de puertas desde las 18:45 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

El evento supone el cierre de un amplio programa de actividades desarrollado a lo largo del año en homenaje a la inscripción de la ciudad en la Lista de Patrimonio Mundial el 2 de diciembre de 1999. Estas iniciativas han buscado resaltar el valor histórico, cultural y urbanístico del casco lagunero, así como su proyección internacional.

La Laguna. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Entre las acciones más destacadas del aniversario se encuentran las Jornadas Internacionales, que reunieron a expertos y especialistas para debatir sobre diversidad, sostenibilidad y justicia intergeneracional en las ciudades históricas. Asimismo, tuvo lugar la presentación del “Punto Cero”, un acto simbólico que identifica el centro del trazado histórico de La Laguna, considerado origen de los caminos de Tenerife y vínculo natural con el ámbito iberoamericano.

Esta visión urbana —abierta, trazada con razón y futuro— viajó más allá del océano para convertirse en referencia para muchas ciudades del Nuevo Mundo, que encontraron en La Laguna un modelo de orden, convivencia y progreso.

Refuerzo de la identidad lagunera

Otro momento relevante del programa fue el estreno del Himno de La Laguna, que dotará al municipio de un emblema musical propio como parte de las celebraciones.

Las exposiciones temáticas y un espectáculo audiovisual en la Catedral completaron la agenda de actividades que han marcado este aniversario especial.

La ceremonia de este jueves en el Teatro Leal servirá para cerrar oficialmente un año dedicado a reforzar la identidad lagunera y a poner en valor su legado patrimonial ante vecinos, visitantes e instituciones.