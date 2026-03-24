El presidente reclamó medidas compensatorias y flexibilidad fiscal

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, recabó este martes la unidad de la mayor parte del Parlamento canario para abrir negociaciones con el Gobierno central con el fin de que se fijen compensaciones para las islas o se flexibilicen las reglas fiscales.

Clavijo afirma que el decreto de la guerra castiga a Canarias y pide compensaciones. EFE/Miguel Barreto

En declaraciones a los periodistas a la salida de un encuentro con los portavoces de los siete grupos afirmó que ha pedido una reunión «urgente» al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el fin de que se apliquen medidas específicas para el archipiélago.

Clavijo también comentó que el Ejecutivo autonómico ha analizado el decreto y ha detectado “carencias importantes para desplegar su efecto sobre la población canaria”.

Merma en la financiación autonómica

Entre las propuestas planteadas, Clavijo citó la devolución del impuesto del combustible a transportistas y la bajada al 0 % del IGIC, con el objetivo de negociar con el Gobierno central “por la vía de la compensación o por la vía de la flexibilización de barreras fiscales”.

Según detalló, las medidas estatales supondrían una merma de unos 150 millones de euros en la financiación de Canarias a través del fondo de compensación, lo que afectaría a cabildos y ayuntamientos.

El presidente sostuvo que esta situación implicaría un triple perjuicio: un decreto que “no despliega su protección” en Canarias, una reducción de la financiación autonómica y la posibilidad de tener que detraer recursos de otras partidas por las limitaciones de gasto.

En este contexto, Clavijo valoró el “tono positivo” de la mayoría de los grupos políticos y señaló que existe consenso en que las medidas estatales “no van a proteger a Canarias”, por lo que apeló a la unidad ante un contexto de incertidumbre económica.

Asimismo, el presidente agregó que ha solicitado una reunión “con carácter inmediato” con el Gobierno de España, ya que el impacto económico, vinculado al aumento de costes como el combustible, puede prolongarse durante meses y afectar especialmente a las familias más vulnerables.

Archivo RTVC

Un decreto canario

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, reclamó al Gobierno autonómico la aprobación de un decreto ley con medidas “concretas, evaluadas y cuantificadas” para complementar el paquete estatal y reforzar el “escudo social” en las islas.

En este sentido, Franquis planteó reforzar el escudo social con iniciativas como los complementos de la renta de ciudadanía o ayudas específicas para personas con mayores dificultades económicas.

“Lo que esperábamos hoy era un decreto ley concretado por el Gobierno donde se evaluaran y cuantificaran las medidas”, manifestó, al tiempo que recordó que otras comunidades autónomas, como País Vasco, Cataluña o Asturias, ya han aprobado paquetes similares.

En la misma línea, Luis Campos, de NC, defendió el autogobierno y la capacidad del Ejecutivo autonómico para actuar con sus competencias y presupuesto en un contexto “tan delicado”, por lo que reclamó la aprobación de un decreto con medidas específicas para el archipiélago.

Entre las propuestas de Nueva Canarias figuran la bonificación del 99,9 % del impuesto sobre el combustible, la recuperación en el IRPF de la deducción por el alza de precios y el refuerzo de las ayudas a las familias más vulnerables.

Desde Vox no se han hecho declaraciones porque debido a la borrasca no han podido asistir a la reunión, si bien fuentes del partido indicaron que apoyan al Gobierno de Canarias en sus reivindicaciones.

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Apoyo y medidas fiscales

El resto de partidos que apoyan al Ejecutivo canario como la Agrupación Socialista Gomera (ASG) defendieron la implicación de todas las administraciones públicas ante la actual situación económica y plantearon medidas fiscales sobre el combustible, especialmente para las islas no capitalinas.

Al igual que la oposición, el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, abogó por aprobar un decreto canario con medidas específicas que contemplen revisar la fiscalidad del combustible, al considerar que el incremento de precios ha superado el efecto de anteriores bonificaciones, especialmente en las islas no capitalinas.

EL diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta, señaló que las medidas que puede aplicar Canarias estarán condicionadas por la compensación del Estado o la flexibilización de la regla de gasto, y reclamó reforzar el apoyo al combustible y al tejido económico.

Según alertó Acosta, la bonificación actual al combustible ha quedado “subsumida” por el incremento de precios, y puso como ejemplo la isla de El Hierro, donde el gasóleo ha subido 18 céntimos y la gasolina 25 céntimos.

Luz Reverón, del PP, criticó que el decreto del Gobierno de España con medidas vinculadas a los efectos de la guerra no tiene suficientemente en cuenta las características específicas de Canarias, una región ultraperiférica que cuenta con un régimen fiscal diferenciado respecto al territorio peninsular, ha recordado.