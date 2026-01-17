Clavijo ha realizado estas declaraciones durante la visita que realizó este sábado en Artenara a la Quesería Taiguy, la primera instalación móvil de este tipo en las islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este sábado la colaboración interadministrativa para dinamizar las áreas rurales de las islas, una labor «clave» para el futuro de Canarias. «Solo así será posible, sentar las bases de un nuevo modelo de reactivación económica y de reequilibrio territorial que tenga impacto real en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de estos municipios», ha insistido el presidente regional.

Declaraciones durante la visita

Clavijo ha realizado estas declaraciones durante la visita que realizó este sábado en Artenara a la Quesería Taiguy, la primera instalación móvil de este tipo en el archipiélago que ha puesto en marcha el pastor trashumante Ismael García Jiménez, acompañado por el alcalde de Artenara, Jesús Díaz, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y el viceconsejero Octavio Caraballo.

A juicio del jefe del Ejecutivo regional, este tipo de proyectos contribuyen no solo a generar actividad económica en uno de los municipios menos poblados, sino a la defensa del patrimonio natural y cultural.

Clavijo defiende impulsar la dinamización de áreas rurales en las islas, una labor «clave» para el futuro de Canarias.

En este sentido, resaltó que la propuesta de la quesería móvil entronca directamente con la Estrategia de Reto Demográfico del Gobierno de Canarias, que busca dinamizar las zonas rurales del archipiélago y anclar la población al territorio para afrontar uno de los desafíos más importantes que tiene el archipiélago actualmente.

Por tanto, el titular del Ejecutivo autonómico recordó que en Canarias hay 46 municipios que cuentan con menos de 10.000 habitantes. En su mayoría, añadió, estas áreas comparten realidades como el envejecimiento de la población. Así como, la pérdida de servicios básicos, la escasa actividad económica, la brecha digital y el aislamiento geográfico.

Oportunidades estratégicas

Ha incidido en que en estos territorios se identifican también oportunidades estratégicas, desde la economía verde, el turismo rural y sostenible, el emprendimiento juvenil y femenino, la digitalización o la revalorización cultural. «Estos ejes son la base sobre la que se estructura la Estrategia de Reto Demográfico, un documento que marca la planificación pública de los próximos años en equilibrio territorial y sostenibilidad social«.