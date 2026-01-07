ES NOTICIA

En directo: Entrevista al presidente de Canarias Fernando Clavijo

Este jueves el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, concede una entrevista a Radio Televisión Canaria (RTVC) con motivo del comienzo de un nuevo año político.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Gobierno de Canarias.

En la entrevista, conducida por la periodista Fátima La Plata, tiene lugar en Presidencia del Gobierno de Canarias. El presidente del Gobierno de Canarias repasará los principales temas de actualidad en el inicio del nuevo curso político en Canarias y hace balance del recién ejercicio cerrado.

