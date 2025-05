El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informa en BDC sobre las medidas reclamadas a Bruselas en materia de vivienda o migración

Informa RTVC

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, finaliza este jueves una intensa agenda de contactos en Bruselas para reclamar medidas específicas para el archipiélago en materias como vivienda, migración, turismo o energía.

Entre las peticiones del Ejecutivo canario, Clavijo destaca haber establecido un paquete de reuniones «para dar a conocer la singularidad de Canarias» y el deseo de poner encima de la mesa requisitos en las islas «para quien quiera comprar una vivienda y tenerla vacía».

Vivienda

«Hemos establecido un paquete de reuniones entre ayer y hoy en el que hemos querido colocar las singularidades de canarias como Región Ultraperiférica (RUP) en la política de vivienda que se está diseñando desde Bruselas», menciona el presidente canario.

Clavijo considera «evidente» el problema de vivienda que hay en Europa. Una situación que se acentúa en el caso de Canarias por la escasez del suelo, el coste de la producción o por la superpoblación.

«Queremos que en ese paquete de medidas que Bruselas está diseñando la singularidad canaria esté reflejada», insiste. Por su parte, en cuanto a restringir la compra de vivienda por parte de extranjeros, Fernando Clavijo señala que hay que «desincentivar» las viviendas que se compran para estar 15-20 días al año y que después «están vacías».

«Estamos buscando endurecer los requisitos para aquellos que quieran comprar una vivienda para tenerla vacía», reconoce.

Clavijo defiende la singularidad canaria en Bruselas. Foto RTVC

Migración

El tema migratorio fue una de las cuestiones que no podían pasar desapercibidos en su visita a Bruselas. El Gobierno de Canarias volvió a recalcar que Europa tenga «presencia» desde la cooperación y desarrollo en África.

«Volvimos a reclamar que se pudiera desplegar el Frontex y que había fondos en esta materia que se entregaban al país que luego España no distribuye conforme los criterios europeos», manifiesta Clavijo.

De esta manera, se solicitó a Europa que se pudieran entregar esos fondos directamente a las regiones. Según comenta Clavijo, España utiliza ese dinero para la migración en materia de adultos y no para resolver el problema con los menores no acompañados. «Necesitamos que Europa mire a las regiones, es la Europa de las regiones y no solo la Europa de los Estados».

En relación al auto del Supremo, fechado hasta el 29 de mayo, Clavijo espera que antes de la fecha el Gobierno pueda cumplir lo establecido. En cuanto a ello, señala que a día de hoy «no se ha hecho absolutamente nada».

«No nos parece razonable que el Gobierno de España alegue que no tiene capacidad para la distribución. Si el gobierno de España no tiene capacidad, imaginen Canarias», sentencia.

Energía

Fernando Clavijo menciona que en la reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, también se ha hablado desde el punto de vista energético. En ella, se ha tratado el nuevo acuerdo de la industria limpia, el transporte o la estrategia de isla responsable y sostenible en la que Canarias está trabajando.

«Esto queremos que se traduzca en fondos que puedan venir a Canarias para avalar esa estrategia», menciona el presidente canario.

Manifestación turística

Respecto a la próxima manifestación del 18 de mayo, Canarias reconoce que está a favor de que la riqueza del sector turístico se transfiera a los trabajadores.

Ello, será fundamental para «mejorar los salarios» y «la renta de las familias». Además de, para salir de la exclusión social o de la pobreza que hay en las islas.

Una solución para la que, asegura, que hay dos posibilidades: a través de los impuestos que se recaudan o los salarios.

«Creemos que lo ideal es que las personas puedan tener un trabajo digno, estable, con calidad y bien remunerado«, concluye Clavijo mencionando que desde el Gobierno se está trabajando para que la actividad turística sea compatible con la vida y las residencias de los canarios.