El presidente canario destaca el trabajo coordinado de las administraciones para el seguimiento y vigilancia de las señales sísmicas inéditas en la zona del Teide

Declaraciones: Fernando Clavijo, presidente de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población tinerfeña tras la detección en los últimos días de señales sísmicas inéditas en la zona de Las Cañadas del Teide. Según explicó este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, tanto el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) como el Cabildo de Tenerife están plenamente preparados para gestionar cualquier eventual incidente.

Clavijo destacó el trabajo coordinado que se viene realizando entre las distintas administraciones. Así, puso en valor la labor de los profesionales de la seguridad y las emergencias de la Comunidad Autónoma y de la Corporación insular.

Parque Nacional del Teide. Imagen Gobierno de Canarias

“Afortunadamente el Cabildo de Tenerife ha tenido siempre al frente en materia de Seguridad y Emergencias a grandes profesionales y el Gobierno de Canarias también. Por lo tanto, que se hagan estas reuniones es necesario para coordinar, para actualizar protocolos, pero en este caso yo creo que la población puede estar tranquila por la profesionalidad de los trabajadores públicos”, afirmó el presidente canario.

Seguimiento y vigilancia

Las recientes señales sísmicas registradas en el entorno del Teide han motivado encuentros técnicos de seguimiento y actualización de protocolos, en el marco del Pevolca. El principal objetivo es el de analizar la evolución del fenómeno y reforzar los mecanismos de respuesta ante cualquier escenario.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que este tipo de actividad forma parte de la vigilancia constante que se realiza sobre el complejo volcánico del Teide, uno de los sistemas volcánicos más monitorizados de España.