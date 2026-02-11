Involcan ha vuelto a registrar una señal sísmica que hasta ahora no se había producido en Tenerife, pero no implica un aumento de la probabilidad de erupción a corto o medio plazo

Parque Nacional del Teide. Imagen de archivo Cabildo de Tenerife

La señal sísmica detectada el martes en el entorno del Teide -inédita hasta ese momento en Tenerife- se ha repetido en la madrugada de este miércoles, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Este organismo científico dependiente del Cabildo de Tenerife enmarca ambos episodios en un proceso de presurización y movimiento de fluidos en profundidad y descarta que impliquen un aumento de la probabilidad de erupción a corto o medio plazo.

La señal continua de baja frecuencia (2–10 Hz) registrada el 10 de febrero entre las 08.40 y las 10.15 horas en el entorno del Teide motivó que se convocara una reunión extraordinaria del comité científico del Plan de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca).

En la madrugada de este miércoles 11 de febrero, entre las 04.30 y las 05.00 horas, se detectó una nueva señal de características similares, aunque de menor amplitud y duración.

Una señal inédita en Tenerife

Involcán precisa a través de sus redes sociales que la principal diferencia del episodio del martes respecto a señales anteriores radica en su continuidad, ya que nunca antes se había observado en Tenerife, desde que existe instrumentación moderna, una señal de estas características durante un periodo tan prolongado.

La localización preliminar de la fuente de ambas señales coincide aproximadamente con la zona donde, desde el pasado 7 de febrero, se viene registrando un enjambre de terremotos de baja magnitud en el sector suroeste de la caldera de Las Cañadas del Teide.

Desde esa fecha se han localizado más de 260 pequeños terremotos, con focos en general entre 8 y 12 kilómetros de profundidad, todos de baja intensidad y con una magnitud máxima de 1,7 (Ml).

Aunque los mecanismos exactos siguen en estudio, la hipótesis más probable, según Involcán, apunta a esos procesos de presurización y circulación de fluidos hidrotermales en profundidad, un fenómeno que ha estado detrás de buena parte de la sismicidad detectada en Tenerife en los últimos años, según explican.

Este mismo mecanismo también se ha manifestado en otros parámetros de vigilancia volcánica, como el incremento del flujo difuso de dióxido de carbono en el cráter del Teide, observado desde 2016.

Sistema volcánico activo

Involcan recuerda que Tenerife es un sistema volcánico activo, pero subraya que la actual actividad sísmica no implica un incremento de la probabilidad de una erupción ni a corto ni a medio plazo.

«Debemos tener presente que Tenerife es un sistema volcánico activo, como lo demuestran las seis erupciones históricas registradas durante los últimos 600 años y las numerosas erupciones (probablemente algo menos de un centenar) ocurridas en la isla durante los últimos 11.700 años. En la actualidad, esta actividad sísmica no implica un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo en Tenerife», señala.

No obstante, estos episodios, prosigue el Instituto, refuerzan la evidencia de que la actividad volcánica en profundidad bajo la isla «permanece activa y, por el momento, no muestra señales claras de remisión».

Dávila hace un llamamiento a la serenidad

El próximo jueves 19 de febrero volverá a reunirse el Pevolca y a continuación el Cabildo informará a los municipios de sus resultados, ha señalado Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población.

«Probablemente uno de los sistemas volcánicos más vigilados en el mundo es el Teide y la isla de Tenerife», ha proseguido la presidenta tinerfeña en rueda de prensa, para subrayar también que los científicos representados en el Pevolca pusieron ayer en común que no se ha registrado ningún tipo de cambio en cuanto a la emisión de gases y la deformación del terreno.

Ha insistido la presidenta insular en transmitir un mensaje «claro y sereno» de que no existe un aumento del riesgo de erupción volcánica en la isla ni a corto ni a medio plazo, y ha pedido a los ciudadanos «confianza y seguridad» en los sistemas de vigilancia y de respuesta en la isla.

Nuevos ejercicios similares al de Garachico

El Cabildo de Tenerife está en coordinación permanente con el comité científico del Pevolca y los organismos competentes en el Gobierno de Canarias, ha continuado Dávila, que ha enfatizado que la prioridad absoluta es la seguridad de las personas.

«Tenerife ya está preparada: hemos reforzado los protocolos y hemos realizado el primer simulacro de emergencia volcánica en España con más de mil efectivos para dar respuesta ante cualquier escenario», ha precisado Dávila, quien ha indicado que «contamos con sistemas de emergencias y medios altamente cualificados».

También está previsto antes de que acabe el año un ejercicio similar al de Garachico el pasado año en los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora para seguir entrenando a los efectivos implicados en Protección Civil.

La presidenta del Cabildo ha pedido reiteradamente que se siga la información de estos eventos por medios oficiales y científicos con el objetivo de evitar «alarmismos innecesarios», al tiempo que ha subrayado que se seguirá informando «con transparencia y rigor, con criterios científicos y técnicos» como se hizo ayer.

También se ha previsto trabajar en este ámbito con todos los municipios para que puedan actualizar sus planes de emergencia y autoprotección ante una erupción volcánica, a los que además se dará la información precisa tras la reunión científica del Pevolca la próxima semana.

La presidenta tinerfeña ha añadido además que no hay «ningún tipo de bicefalia» científica, pues el Involcan tiene un sistema de vigilancia «muy importante», además del instrumental que en la isla gestiona el CSIC y sus diferentes organismos y todos participan en el comité científico del Pevolca.