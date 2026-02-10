No hay señales de una erupción a corto-medio plazo en Tenerife según el responsable del IGN. Itahiza Domínguez ha insistido en dar un mensaje de tranquilidad a la población.

Los responsables del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) se han reunido esta mañana de martes y han comparecido en directo para informar de los datos en relación a los últimos seísmos registrados en la isla de Tenerife.

No hay señales precursoras de una erupción a corto y medio plazo, ha comentado el responsable del IGN, Itahiza Domínguez. Durante su comparecencia ha dicho que «no ha cambiado nada» respecto a la actividad sísmica del año pasado y ha llamado a la tranquilidad de la población.

Once pulsos registrados este martes

El responsable del IGN ha explicado que no se tratan de seísmos, sino que son pulsos registrados. Este martes se han registrado ,hasta ahora, once pulsos de magnitud muy baja. Todos localizados en el noroeste de la isla de Tenerife, en el entorno de Vilaflor

Parque Nacional del Teide.

En los últimos días en el entorno del Teide se han registrado más de 90 seísmos. A pesar de ello, los expertos aseguraban la semana pasada que la actividad registrada no es preocupante a corto plazo.