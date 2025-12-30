El presidente de Canarias ha felicitado las fiestas navideñas con una postal diseñada por una alumna del Instituto de Enseñanza Secundaria Roques de Salmor, en el municipio de La Frontera, en El Hierro

La postal ha sido realizada por la alumna herreña de 3º de ESO, Isabel Díaz Govea. En ella se pone en valor la agricultura como parte esencial de la identidad canaria y resalta la importancia de los productos de cercanía.

En la ilustración se representan alimentos emblemáticos de la agricultura canaria como los plátanos, la uva, los tomates, la papaya o la piña herreña. Están integrados con símbolos tradicionales de la Navidad y elementos que evocan la unión de las ocho islas.

La iniciativa cumple su tercer año

El Gobierno canario indica que esta iniciativa cumple su tercer año consecutivo. Se consolida como una forma de reconocimiento al talento, la creatividad y la participación de la sociedad canaria en una fecha tan señalada.

En la primera edición, la felicitación navideña fue realizada por el alumnado de tres centros educativos de La Palma afectados por la erupción volcánica de 2021. La postal reflejaba la unión del archipiélago a través de un mar de estrellas pintado con las huellas dactilares de niños y niñas del CEIP Los Campitos, CEIP Todoque y CEIP Puerto Naos.

En 2024, el diseño institucional correspondió al Aula Cultural de la Segunda y Tercera edad “La Destila”, de Arrecife (Lanzarote). Recreaba una escena nocturna del camino de los Reyes Magos hacia Belén. Eran guiados por una constelación de ocho estrellas en representación de las ocho islas canarias.