El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice que la posición de España frente al ataque a Irán es una decisión que implica a todo el país

Vídeo RTVC.

El presidente del Canarias, Fernando Clavijo, ha compartido este miércoles su deseo de «no a la guerra» en Oriente Próximo. Pero al mismo tiempo ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acuda al Congreso de los Diputados a explicar la posición de España.

«Las cosas son más complicadas que un eslogan o una chapita», ha comentado en declaraciones a los periodistas. Ha subrayado que «nadie quiere la guerra». Pero «las cosas en la vida son bastante más complicadas que un no a la guerra» porque hay «muchísimos intereses».

«Escenario internacional muy complicado»

El presidente ha admitido que el escenario internacional es «muy complicado» y no se sabe «en qué va acabar». Por lo que entiende que Sánchez debe acudir a la Cámara Baja. Y «rendir cuentas, explicar el por qué de las decisiones y sobre todo escuchar también al resto de las fuerzas políticas».

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en una imagen de archivo.

«Nadie quiere la guerra, pero obviamente estamos en un mundo, la situación es muy compleja y los intereses del país yo creo que tienen que ser informados y decididos en el Congreso de los Diputados», ha destacado.

Así, más allá del ‘no a la guerra’, que comparte, no entiende que el presidente no haya comparecido ante el Congreso ni que no haya «hablado» con los grupos políticos. «Porque esto es una decisión que implica a todo el país» y «las cosas se tienen que hacer con respeto a la separación de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial».