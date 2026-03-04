El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice que la posición de España frente al ataque a Irán es una decisión que implica a todo el país
El presidente del Canarias, Fernando Clavijo, ha compartido este miércoles su deseo de «no a la guerra» en Oriente Próximo. Pero al mismo tiempo ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acuda al Congreso de los Diputados a explicar la posición de España.
«Las cosas son más complicadas que un eslogan o una chapita», ha comentado en declaraciones a los periodistas. Ha subrayado que «nadie quiere la guerra». Pero «las cosas en la vida son bastante más complicadas que un no a la guerra» porque hay «muchísimos intereses».
«Escenario internacional muy complicado»
El presidente ha admitido que el escenario internacional es «muy complicado» y no se sabe «en qué va acabar». Por lo que entiende que Sánchez debe acudir a la Cámara Baja. Y «rendir cuentas, explicar el por qué de las decisiones y sobre todo escuchar también al resto de las fuerzas políticas».
«Nadie quiere la guerra, pero obviamente estamos en un mundo, la situación es muy compleja y los intereses del país yo creo que tienen que ser informados y decididos en el Congreso de los Diputados», ha destacado.
Así, más allá del ‘no a la guerra’, que comparte, no entiende que el presidente no haya comparecido ante el Congreso ni que no haya «hablado» con los grupos políticos. «Porque esto es una decisión que implica a todo el país» y «las cosas se tienen que hacer con respeto a la separación de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial».