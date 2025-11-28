El presidente canario instó a Pedro Sánchez ha realizar una reflexión sobre sus posibilidades de gobernar con normalidad y si no convocar elecciones

Fernando Clavijo en una imagen de archivo | Kike Rincón / Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «reflexionar» y dar «la voz a los ciudadanos en las urnas» si no puede gobernar con estabilidad.

«Ayer fue un día triste para la democracia, para las propias instituciones y un día de desconfianza de la ciudadanía», ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación.

Aquí, opinó que ahora procedería abrir una reflexión «porque se suman no sólo los casos de corrupción, sino también el rechazo de la senda y los objetivos de déficit o de la regla de gasto». «En definitiva –continuó– la hoja de ruta que tendríamos que seguir como país para aprobar un presupuesto o para que las CCAA pudiésemos tener mucha más certidumbre».

Tiene que haber una reflexión

Por ello, hizo especial hincapié en que no es una cuestión de resistir, ya que los políticos están para gestionar los recursos públicos y, sobre todo, para poder hacer políticas que permitan que el país avance.

«Y en ese escenario, si no es posible, tiene que haber una reflexión. Al menos eso es lo que yo recomendaría pero no nos compete a nosotros. La parte que a nosotros nos corresponde es la que estamos dando en el Gobierno de Canarias con un presupuesto que se aprueba y un Gobierno que tiene la mayoría parlamentaria necesaria para poder sacar adelante los proyectos legislativo», observó.

Finalmente, el presidente canario entendió que le toca a presidente, Pedro Sánchez, y su Gobierno hacer esta reflexión para que, si no es posible gobernar con normalidad, se le de «la voz a los ciudadanos en las urnas».