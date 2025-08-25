Fernando Clavijo confirma su asistencia a los principales actos en representación del Rey Felipe VI

Vídeo RTVC.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibió este lunes en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria el programa oficial de las Fiestas del Pino 2025, entregado por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto al alcalde de Teror, José Agustín Arencibia / GOBIERNO DE CANARIAS

En la reunión también participaron el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; y el concejal de Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, Fiestas de Barrios y Mercadillos de Teror, Manuel Farias.

Durante el encuentro se abordó el extenso calendario de actos, que comenzó el pasado domingo con la tradicional feria de ganado y se prolongará hasta el 12 de octubre, fecha en la que tendrá lugar la subida de la Virgen del Pino a su camarín.

También se trataron cuestiones relacionadas con el refuerzo de la seguridad y la movilidad, dado que los actos centrales de la festividad se celebrarán entre el 5 y el 8 de septiembre, coincidiendo con el fin de semana. Clavijo confirmó su asistencia a los principales eventos en representación de S.M. el Rey Felipe VI.

Tras la reunión, el consejero Pablo Rodríguez destacó que se trata de “unas fiestas que marcan el calendario de cada año” y subrayó que “todos los caminos, más que nunca, conducen a Teror”. El alcalde José Agustín Arencibia llamó a la participación y recordó que “Teror está acostumbrado a recibir a los peregrinos y estos días se convierte en el centro espiritual de la isla, donde los recibirá a todos con los brazos abiertos”.



