El presidente de Canarias reacciona ante la orden del Tribunal Supremo al Gobierno de España para que adopte medidas urgentes sobre los menores migrantes que piden asilo y que están en Canarias

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, durante su entrevista en el programa Buenos Días Canarias, de Televisión Canaria.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado en el programa de Televisión Canaria, Buenos Días Canarias, que le parece algo «sin precedentes que un Estado tenga que ser reprendido por un lado y ordenado por el Supremo por otro para que proteja el interés superior del menor, y más de aquellos que deben estar protegidos porque vienen de guerra civiles o son perseguidos por su condición sexual, religiosa, etc. Nos parece un despropósito más en toda esta situación que estamos viviendo»

Clavijo reaccionaba así a la orden hecha pública este mismo jueves por parte del Tribunal Supremo que ha ordenado al Gobierno la urgente adopción de medidas para hacerse cargo de los más de 1.000 menores migrantes no acompañados que están en Canarias y que quieren pedir asilo, insistiendo así en su llamamiento inicial ante el «claro incumplimiento» del mismo. Además, avisa de que si vuelve a desoír sus órdenes adoptará medidas coercitivas, apuntando a sanciones y hasta a la vía penal.

El presidente canario consideró que «después de un auto en una media cautelar positiva creo que era muy complicado pero al final el Supremo ha visto claramente que el interés superior del menor está siendo lesionado y está en riesgo. Y tras que el Estado, un mes y pico después, no hubiera hecho caso, porque el día 29 se celebró una en la que se preguntó al Estado qué había hecho y ante la evidencia de que no ha hecho nada porque los menores siguen sin estar dentro de red de protección internacional, parece que al final el Tribunal Supremo ha ordenado al Estado que los integre y ha apercibido de medidas coercitivas si no cumple»

Foro sobre la gestión responsable de los menores migrantes

Fernando Clavijo participa este jueves en un foro sobre la responsabilidad en la gestión de los niños migrantes no acompañados que llegan a nuestro país. En este foro están presentes diversas organizaciones no gubernamentales, el Gobierno vasco, un representante del Gobierno central y el Gobierno canario.

Este foro se celebra un día antes de la conferencia de presidentes que tendrá lugar mañana en Barcelona. Una conferencia sobre la que Clavijo no se muestra demasiado optimista en cuanto a resultados. Así, dijo que «creo que va a quedar en una foto más, que cada uno va a hablar de su libro porque si no hay un trabajo previo de discusión y acuerdo es difícil. Hasta hace 24 horas no sabíamos ni el orden del día». En este sentido apuntó que «creo que se hablará de recuperar la normalidad democrática pero tiene más un efecto mediático que práctico: ojalá me equivoque».

Distribución de menores migrantes

A pesar de que la reforma legal existe para la distribución de los menores migrantes, lo cierto es que esos traslados no se han producido. Para el presidente canario esta situación es «el gran problema porque por una parte las comunidades autónomas entregando la documentación de manera defectuosa y otras declarándose en rebeldía y no entregando la documentación y otras yendo al constitucional y por otro lado está el tema de los menores extranjeros no acompañados susceptibles de asilo político pero unos por otros los menores siguen sin salir».

«Nosotros -añadió Clavijo- seguimos desbordados y con muchas dificultades para proteger el interés superior del menor y la realidad es que con la ley que nos costó dos años sacar adelante con el esfuerzo notable por parte de todas las partes pues hoy queremos reflexionar con las ong’s para agradecerles el trabajo que hacen y por otra parte ver si, entre todos, ponemos un poco de sentido común»

El presidente canario consideró que «es el momento de declarar la contingencia migratoria» porque «hay que empezar a trabajar para que los menores puedan ir saliendo para aliviar los recursos de Canarias y para superar esas condiciones de hacinamiento y que los menores tengan un plan, un proyecto de inserción y pueda desarrollar un proyecto de vida que es lo que buscan».