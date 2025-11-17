Unidad por Chile ha sido la más votada en esta primera vuelta de las elecciones legislativas, por lo que se enfrentará a la segunda más votada, la alianza de ultraderecha Cambio por Chile

La coalición de izquierdas Unidad por Chile se ha alzado como el partido más votado este domingo en las elecciones al Senado (parciales) y a la Cámara de Diputados con el 32,2 y el 30,6 por ciento de los votos, respectivamente, 61 escaños en ésta última. Son unos comicios que se han desarrollado de forma simultánea a las elecciones presidenciales que han colocado en la segunda vuelta a la candidata de la coalición, Jeannette Jara.

La candidata de la coalición oficialista de izquierda y el ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas tras colocarse como las dos principales opciones del electorado en los comicios celebrados este domingo.

Según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), la exministra de Trabajo y candidata del Pacto Unidad por Chile ha alcanzado un 26,8 por ciento de los votos, mientras que Kast ha aglutinado el 23,9 por ciento cuando el escrutinio se aproxima ya el 98 por ciento.

Por detrás, y por tanto fuera de la segunda ronda, han quedado Franco Parisi, del Partido de la Gente (centro-derecha, 19,7 por ciento); el ultraderechista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL, con un 13,9 por ciento), y Evelyn Matthei, de la coalición Chile Grande y Unido que lidera su formación, la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI, 12,5 por ciento).

Recuento de votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Chile. Europa Press

Disputa entre comunismo y ultraderecha

Los comicios, que han contado con casi el 86 por ciento de participación, según los datos del servicio electoral de Chile (Servel), han elegido a los senadores de siete de las 16 circunscripciones del Senado y a la totalidad de los 155 diputados de la Cámara.

Los resultados esgrimen una polarización palpable también en los resultados presidenciales. Por una parte, la ultraderecha da el ‘sorpasso’ a la derecha tradicional, mientras la populista también asciende. Por otro lado, dentro del Pacto Unidad por Chile, la izquierda moderada de Socialismo Democrático -integrada por los partidos por la Democracia, Socialista, Radical y Liberal- se ha visto superada por sus socios, el Frente Amplio del presidente del país, Gabriel Boric, y el Partido Comunista, de Jara.

El resto de partidos

A la formación oficialista, le ha seguido con un 25,4 y un 23,0 por ciento en sendas cámaras la alianza de ultraderecha Cambio por Chile. Forma parte de esta unión el Partido Republicano de Chile, encabezado por el segundo candidato que ha avanzado en los comicios presidenciales, José Antonio Kast. También el Partido Nacional Libertario, cuyo líder, Johannes Kaiser, ha concurrido en la carrera a la Presidencia, aunque ha dado su apoyo a Kast a la luz de los resultados. De este modo, el Partido Republicano ha logrado que el grupo que lidera pase de 15 a 42 diputados.

También ha logrado aglutinar más de un quinto de las papeletas validadas la coalición de la derecha tradicional Chile Grande y Unido. Han obtenido cerca del 24,3 por ciento en la Cámara Alta y más del 21 en la Baja, donde suma 34 diputados, conformando una mayoría junto a la ultraderecha.

A su vez, el Partido de la Gente, de derechas, ha alcanzado el 10,5 y el 12,0 por ciento de los votos, respectivamente. Consigue así 14 escaños en la Cámara de Diputados. Por su parte, la unión de Verdes, Regionalistas y Humanistas ha rozado el cuatro por ciento en el Senado y el siete en la Cámara de Diputados. En esta última tendrá tres representantes, mientras que otras formaciones no han llegado al uno por ciento de los votos.