El Colegio Oficial de Médicos de Tenerife recuerda al ejecutivo autonómico que son los únicos profesionales capacitados para prescribir medicamentos

El Colegio Oficial de Médicos tinerfeño advierte al Gobierno canario que solo ellos pueden recetar. Fotografía: EP

El Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (COMTF) ha emitido un comunicado este viernes en el que manda un aviso a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Ante el anuncio del ejecutivo autonómico de publicar nuevas ‘Guías para la práctica enfermera en el marco de la indicación y uso seguro de medicamentos’, los médicos tinerfeños destacan que son los «únicos profesionales capacitados» para recetar fármacos.

En este sentido, subrayan que la prescripción de medicamentos está sujeta a la anamnesis por parte de los profesionales de la medicina. Esto implica que cada profesional tiene la obligación de valorar varios aspectos de la clínica del paciente antes de establecer qué tratamiento farmacológico prescribir en cada caso. Para ello, se hace uso del conocimiento derivado del estudio, formación y práctica durante más de diez años.

El COMTF hace hincapié en que la capacidad para recetar fármacos, al igual que las funciones relativas al diagnóstico, pronóstico e instauración de tratamientos, «son competencias del médico responsable y no del enfermero». Apuntan que así está recogido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

El COMTF no ha participado en los protocolos autonómicos

En su comunicado, el COMTF afirma que no se le ha tenido en cuenta para la redacción de estos protocolos a nivel autonómico. También deja constancia de que no todas las organizaciones colegiales apoyan las guías y protocolos clínicos, concretando que «algunos sí y otros no». Además, resaltan que algunos aspectos han sido impugnados por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.