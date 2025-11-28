Este centro educativo busca integrar una nueva forma creativa de enseñanza entre sus alumnos

El CEIP Maestro Félix Santana, en Gran Canaria, lleva semanas integrando la inteligencia artificial en sus aulas, una nueva realidad donde se une la tecnología más avanzada y la educación de los más pequeños.

Vídeos musicales protagonizados por el lagarto Tamarán, la lagartija Juanita y otros personajes con nombres canarios y creados por Inteligencia Artificial, son la base de esta propuesta didáctica y su impacto en los alumnos es claro.

Musical didáctico para los alumnos

El proyecto culmina además en un musical final donde cada escena responde a una situación de aprendizaje real vinculada al buen uso de las tecnologías, la ecología y el mar o la cultura canaria. Según aseguran los profesores, los conflictos a nivel de colegio han disminuido gracias a estas propuestas.

“Meter a esos personajes en nuestros saberes básicos, en nuestros criterios de evaluación. Dentro del currículo académico estamos dando artística, matemática, lengua a través de la música, el juego, la dramatización«, afirma Ana Delia Miranda Rodríguez, maestra y profesora de Música en el CEIP Maestro Félix Santana.

Un colegio de Gran Canaria introduce la IA en sus aulas a través de un musical / Archivo RTVC

Por otro lado, una princesa de San Borondón —“una isla que aparece y desaparece en el mar”— guía el hilo de este musical didáctico que los 70 alumnos del centro presentarán a final de curso. Un proyecto sencillo y directo, donde música, movimiento y diversión se convierten en parte natural del aprendizaje.