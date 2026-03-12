La escalada imparable de los precios genera una ola de indignación entre los conductores y los profesionales del sector primario

Conductores, agricultores y ganaderos canarios sufren hoy el incremento de costes por el conflicto internacional. Las gasolineras del archipiélago registran subidas de seis euros por depósito en solo dos semanas.

Vídeo RTVC

Esta tendencia al alza complica el trabajo diario y amenaza la estabilidad económica de las familias isleñas.

Precios disparados en el surtidor

Llenar el depósito en las islas cuesta hoy seis euros más que hace apenas quince días. Resulta casi imposible localizar una estación de servicio con precios inferiores a 1,30 euros por litro. La ciudadanía muestra su indignación ante una tendencia que parece no tener freno a corto plazo.

La liberalización de millones de barriles de petróleo no logra detener esta escalada de precios. Los conductores lamentan la situación mientras buscan las opciones más económicas para sus vehículos. La preocupación crece al comprobar que el coste del transporte encarece toda la cadena de consumo.

El panorama actual genera quejas constantes entre los usuarios de las gasolineras canarias. Muchos ciudadanos temen que esta situación afecte seriamente a su capacidad de ahorro mensual. Los expertos no vislumbran un alivio inmediato para los bolsillos de los consumidores locales.

Crisis profunda en el campo

Las consecuencias del conflicto internacional golpean con dureza a los agricultores y ganaderos. El precio de los fertilizantes aumenta de forma descontrolada en las últimas semanas de actividad. Los profesionales del sector primario ven cómo sus márgenes de beneficio desaparecen por completo.

Heraclio del Castillo, ganadero local, lamenta que las crisis se encadenan sin dar respiro. El sector pierde trabajadores de forma constante debido a la falta de rentabilidad económica. La incertidumbre se apodera de las explotaciones agrarias que luchan por sobrevivir al entorno.

El fantasma de la guerra de Ucrania vuelve a preocupar a todos los productores. En aquel momento, los costes de producción subieron hasta un 60 % de media. Los ganaderos temen que esta nueva crisis provoque el cierre definitivo de muchas granjas.

Vídeo RTVC

Amenaza al precio final

Cándida Martín, gerente de cooperativa, advierte sobre la inminente subida de todos los artículos. Los proveedores alertan sobre la falta de materia prima y el encarecimiento del transporte. El sector ya nota el aviso de subidas en el precio del pienso.

La subida del transporte repercute directamente en el trabajo diario de cada finca canaria. Los fletes más caros obligan a revisar los presupuestos de venta de los productos locales. Esta cadena de costes terminará afectando pronto al tique de compra de los consumidores.

Las cooperativas aguantan de momento gracias a los productos que mantenían en sus existencias actuales. Sin embargo, la reposición de material llegará con precios mucho más altos para los socios. La soberanía alimentaria de las islas se enfrenta a un desafío logístico y económico.