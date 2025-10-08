ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasEl Hierro

Los comercios en Frontera cierran en protesta por la nueva ordenanza

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La nueva ordenanza municipal contempla multas de hasta 3.000 euros por hacer ruido después de las 10 de la noche o consumir en la vía pública

Informa: RTVC.

Los negocios de La Frontera, en El Hierro, han cerrado este miércoles en protesta por la nueva ordenanza municipal. Manifiestan su rechazo porque consideran que vulnera sus derechos de los ciudadanos.

La nueva ordenanza municipal contempla multas de hasta 3.000 euros por hacer ruido después de las 10 de la noche o consumir en la vía pública
Los negocios en Frontera cierran contra la nueva ordenanza municipal.

La normativa aprobada en el pleno del pasado 25 de septiembre contempla entre otras medidas, sanciones económicas de hasta 3.000 euros por consumir en la vía pública o hacer ruido después de las 22:00 horas.

Algunas de las quejas tienen que ver también con la colocación de la publicidad. Exige que se coloquen solo en los espacios habilitados por el ayuntamiento. Por otro lado, prohíbe la práctica de juegos en la vía pública «salvo en las zonas o inmuebles acotados para tal fin (plazas, instalaciones deportivas…)».

Reunión con el sector comercial

El próximo 18 de octubre deberá entrar en vigor. Según el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez, la ordenanza no viola los derechos de los ciudadanos y está dentro del marco legal.

Desde el gobierno local van a tratar de llegar a un acuerdo con el sector empresarial para resolver las discrepancias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Estado invierte 79 millones de euros en la modernización de los regadíos en Canarias

Se puede acceder al permiso de paternidad dos años después del nacimiento

Morabanc Andorra vs La Laguna Tenerife: horario, resultados, estadísticas | J2 Liga Endesa 25-26

El 45% del alumnado de FP en Canarias abandona los estudios

Encuentran los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe del edificio en Madrid

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025