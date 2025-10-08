La nueva ordenanza municipal contempla multas de hasta 3.000 euros por hacer ruido después de las 10 de la noche o consumir en la vía pública

Informa: RTVC.

Los negocios de La Frontera, en El Hierro, han cerrado este miércoles en protesta por la nueva ordenanza municipal. Manifiestan su rechazo porque consideran que vulnera sus derechos de los ciudadanos.

La normativa aprobada en el pleno del pasado 25 de septiembre contempla entre otras medidas, sanciones económicas de hasta 3.000 euros por consumir en la vía pública o hacer ruido después de las 22:00 horas.

Algunas de las quejas tienen que ver también con la colocación de la publicidad. Exige que se coloquen solo en los espacios habilitados por el ayuntamiento. Por otro lado, prohíbe la práctica de juegos en la vía pública «salvo en las zonas o inmuebles acotados para tal fin (plazas, instalaciones deportivas…)».

Reunión con el sector comercial

El próximo 18 de octubre deberá entrar en vigor. Según el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez, la ordenanza no viola los derechos de los ciudadanos y está dentro del marco legal.

Desde el gobierno local van a tratar de llegar a un acuerdo con el sector empresarial para resolver las discrepancias.