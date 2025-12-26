ES NOTICIA

Comienza la entrega de dorsales de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria

Este viernes se entregan los dorsales para una carrera que busca superar los 10.000 participantes

Los organizadores de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria comienzan la entrega de dorsales para esta edición. Desde este viernes, los corredores podrán recoger su número y lote en el Gran Canaria Arena. La meta de esta edición es superar los 10.000 participantes.

Imagen de archivo de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria | sansilvestre.es

La entrega de dorsales se realizará hasta el 30 de diciembre. El horario será de 16:00 a 20:00 horas este viernes 26, y los días siguientes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Esta logística facilitará que todos los participantes puedan recoger sus dorsales antes de la carrera.

Un evento que apoya causas sociales

La San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria se distingue por su carácter solidario. La recaudación del evento se destina íntegramente a proyectos sociales de diversas ONG como Médicos del Mundo, Aldeas Infantiles, Pequeño Valente y la Fundación Lidia García. Estos programas cubren necesidades fundamentales como el acceso a la salud, la empleabilidad de colectivos vulnerables y el apoyo a menores con cáncer y sus familias.

La carrera, organizada por Top Time Eventos, recibe el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Recorrido consolidado y participación en crecimiento

La carrera mantiene su recorrido habitual, con la salida frente al parque Doramas. A lo largo de los años, la San Silvestre de Las Palmas ha crecido significativamente en número de participantes y en impacto social. El evento se ha consolidado como uno de los más esperados del año en la ciudad.

Los organizadores esperan superar los 10.001 corredores este año, lo que no solo sería un logro para la carrera, sino también un impulso importante para las causas sociales que apoya.

