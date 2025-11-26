ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Comienza la obra marina del Salto de Chira en Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El proyecto del Salto de Chira afronta una nueva fase con la colocación del inmisario de 1.300 metros de longitud se colocará a 20 metros de profundidad en el litoral de Arguineguín

Informa: Miguel Vega.

El proyecto del Salto de Chira en Gran Canaria avanza en su fase marina. En estos días se está colocando el inmisario de 1.300 metros de longitud y tomará agua a 20 metros de profundidad. En cuanto al emisario, verterá salmuera a 25 metros de profundidad.

Comienzan a colocar el emisario y el inmisario del Salto de Chira en Arguineguín.

Esta fase marina se está desarrollando con un importante dispositivo de medios humanos y materiales para garantizar la seguridad en su instalación.

Las obras se están desarrollando en el litoral de Arguineguín. El objetivo es captar agua de mar que luego se impulsará hasta la cumbre.

Tendido y fondeo

Durante el tendido y el fondeo se está cuidando la afectación al medio marino para lograr el menor impacto posible en la fauna.

Con bloques de dos toneladas de peso se evitará el desplazamiento de las tuberías a tanta profundidad. El emisario mide más de 2 kilómetros y medio y verterá la salmuera restante al mar.

Red Eléctrica Española ha empezado los trabajos con la señalización de las zonas donde van estar en la costa y advirtiendo a las embarcaciones para minimizar los riesgos.

Para estos trabajos han tenido en cuenta que fueran favorables las condiciones climáticas y meteorológicas.

El agua se cogerá del mar con el inmisario será procesada en la potabilizadora y después saltará entre las presas de Chira y Soria. Posteriormente, será vertida al mar la salmuera a través del emisario resultante de la desalinización.

Noticias Relacionadas

Planeta Gran Canaria regresa el 26 de diciembre a Infecar para celebrar su 25 aniversario

RTVC -

Las Palmas de Gran Canaria licita por 1,9 millones la construcción de los espacios anexos al campo de La Suerte

RTVC -

El Belén de Arena de Las Canteras abrirá con retraso en su 20 aniversario

RTVC -

Gran Canaria se convierte en referencia europea en adaptación costera

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Accidente de un motorista en la autopista TF-5

Denuncian el aumento de las conductas violentas a bordo de los aviones

El alcalde de La Laguna, el que más cobra en Canarias: 91.172,48 euros

Último adiós al obispo emérito en la capilla ardiente de la iglesia del Hospital de Dolores

Planeta Gran Canaria regresa el 26 de diciembre a Infecar para celebrar su 25 aniversario

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025