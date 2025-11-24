Comienza una semana que estará marcada por la calima

La calima que afecta a las islas remitirá algo este martes, pero se espera una nueva entrada de polvo en suspensión el próximo jueves

Calima. Imagen de recurso Europa Press

La calima continúa presente en las islas, con concentraciones de polvo en suspensión importantes en algunos puntos. La visibilidad se puede reducir a 3.000 metros y así continuaremos hasta este martes por la tarde.

El polvo en suspensión ha comenzado afectando a Fuerteventura y Lanzarote para llegar ya a las islas centrales, de hecho van a incrementarse en Tenerife y en Gran Canaria en las próximas horas.

Además, aparte de esa nube de polvo, entre los 600 y los 1.300 metros tenemos algo de humedad y aire frío en las capas altas de la atmósfera que puede generar interacción y algún tipo de nube en el entorno del Teide.

La calima será importante en todas las islas aunque en menor medida en La Palma y en la isla del Hierro. Continuará el viento flojo del sureste más bien entrando desde el continente africano y la situación marítima se mantiene con fuerte marejada en las costas del norte y con marejadilla en las del sur aunque va a mejorar durante las próximas horas.

Las temperaturas continuarán en varios puntos de las islas por encima de los 28 grados, sobre todo en zonas de costa.

Este martes por la tarde empieza a soplar el alisio y limpiará el ambiente de polvo en suspensión. Permitirá también que bajen ligeramente las temperaturas, un descenso progresivo, pero es probable que el jueves vuelva otro pequeño manto de polvo en suspensión aunque menos intenso que el de estos días.