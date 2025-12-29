La Palma avanza en sus obras de reconstrucción y mejora de accesos: la LP-2 se reconstruye sobre las coladas del volcán y la LP-5 facilitará la circunvalación de Santa Cruz de La Palma

Este lunes arranca una de las obras más esperadas en la reconstrucción de La Palma: la recuperación de la carretera LP-2, afectada por las coladas del volcán del Tajogaite.

Tras cuatro años de espera y el visto bueno de la Consejería de Obras Públicas, se inicia la construcción de un nuevo trazado diseñado para garantizar seguridad, durabilidad e integración con el entorno volcánico. La obra tiene un presupuesto de 24 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

Por otra parte, la Consejería ha adjudicado provisionalmente la actualización del proyecto de trazado y la redacción del proyecto constructivo de la LP-5, Fase I, en el tramo entre La Caldereta y La Grama, en el acceso norte de la isla.

Comienzan las obras para recuperar la LP-2 y actualizar la LP-5 en La Palma. RTVC

Obras de reconstrucción de carreteras

La UTE formada por Tecnologías Avanzadas de Macaronesia y Geocontrol ha resultado seleccionada con un presupuesto de 380.992,83 euros y un plazo de 8 meses.

Además, el proyecto de la LP-5 permitirá completar la circunvalación de Santa Cruz de La Palma, facilitando la conexión con la LP-3, el puerto, el aeropuerto y el Hospital General. Incluirá la construcción de un túnel y enlaces estratégicos, adaptando el trazado a la evolución del tráfico y a la demanda actual de movilidad.

Estas actuaciones forman parte del convenio entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias (2018-2027) y buscan reforzar la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia del transporte en la isla, al tiempo que apoyan la recuperación del territorio tras la erupción volcánica.