Estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio

Imagen archivo RTVC.

El Gobierno comenzará finalmente este lunes, 11 de agosto, los traslados desde Canarias de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press.

Este mismo viernes estaba en duda el traslado, ya que el Gobierno de Canarias requirió al departamento que dirige Elma Saiz más datos sobre la primera derivación de los menores a la Península.

Fuentes del Gobierno Canario

En este sentido, fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Canario, aseguraron a Europa Press que en la orden de traslado que recibieron del Estado para la salida de los menores migrantes no especificaba que fuera el lunes 11 de agosto la derivación, ni tampoco quién les acompañaría. Además, fijaba que serían 10 y no ocho como se dijo en un principio los menores migrantes que se iban a trasladar.

Así lo informaron después de que esta semana fuentes de la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS) sobre los menores solicitantes de asilo acordara empezar los traslados el lunes, 11 de agosto.

Menores solicitantes de asilo

Estas mismas fuentes aseguraron que estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. A su vez, destacaron la importancia de que en el proceso «prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior».

Además, señalaron que estos menores solicitantes de asilo presentan un perfil «altamente vulnerable», ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras. Agregaron que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses y que también hay niñas y adolescentes.