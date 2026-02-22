Este equipo irá a las islas para preparar la llegada del papa

Una comisión del Vaticano tiene previsto visitar en marzo Canarias para contribuir a la elaboración de una hoja de ruta preliminar ante la posible visita del papa León XIV al archipiélago, que aún no tiene una fecha cerrada, según informó este domingo la diocésis de Canarias.

Una comisión del Vaticano visitará Canarias en marzo. REUTERS/Yara Nardi

En un comunicado, la institución indicó que este fin de semana ha recibido a los coordinadores nombrados por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para la organización de esta visita a España, que además del archipiélago también tendrá como paradas Madrid y Barcelona.

Propuestas para la posible visita

El encuentro de trabajo reunió al coordinador general, Yago de la Cierva; al vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal; al obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez; al obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, y a los miembros de la comisión diocesana creada para este fin.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos relacionados con la eventual visita, entre ellos cuestiones logísticas, financiación, traslados, propuestas de actos y posibles localizaciones, así como la planificación comunicativa y organizativa necesaria.

Asimismo, se señaló que, tras la visita en marzo de la comisión de la Santa Sede para conocer la realidad de la diócesis de Canarias y colaborar en la elaboración de una hoja de ruta preliminar, la propuesta será remitida al Vaticano para su posible aprobación.

Por otro lado, la diócesis de Canarias informó que en estos momentos continúa trabajando «con prudencia y responsabilidad en los preparativos necesarios ante la posibilidad de esta visita«.

En ese sentido, esta recordó que no existe por ahora un plan de viaje confirmado ni un programa oficial de actos.

Archivo RTVC

Posibilidad de que sea en octubre

El obispo José Mazuelos manifestó su «satisfacción por este encuentro preparatorio y su esperanza en que próximamente pueda confirmarse la visita del Santo Padre».

«El hecho de que León XIV haya expresado su deseo de venir a Canarias constituye ya un motivo de profunda gratitud y esperanza para nuestra Iglesia particular. Somos conscientes del deseo de todo el pueblo canario de acoger al papa», afirmó Mazuelos.

El viaje del papa León XIV a España se barajó en un primer momento en junio, pero tampoco se descarta que sea en octubre.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) formó a principios de febrero un comité organizador para coordinar los preparativos del previsible viaje del papa León XIV a España este año, y ha abierto una página web oficial (conelpapa.es) con toda la información disponible sobre la visita.