El Ejecutivo autonómico logra actualizar las cuantías para incrementar las ayudas a la batata, la piña tropical y el sector porcino

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha publicado este jueves la resolución que actualiza las medidas de apoyo a la producción agraria local. Esta actualización del programa POSEI 2026 se produce tras recibir el visto bueno oficial de la Comisión Europea a los incrementos en las cuantías de las ayudas unitarias solicitados por el Ejecutivo canario.

La Comisión Europea aprueba las mejoras del programa POSEI propuestas por el Gobierno de Canarias / Gobierno de Canarias

El programa cuenta para el presente año con un presupuesto total de 243,96 millones de euros destinados íntegramente a las ayudas al sector agrario.

De esta cuantía global, 206,32 millones corresponden a financiación comunitaria directa, mientras que los 37,63 millones restantes proceden de la denominada ficha adicional.

Reivindicaciones del sector primario

El consejero autonómico del área, Narvay Quintero, ha aprovechado la aprobación de estas modificaciones para recordar las principales demandas institucionales que mantienen abiertas en Bruselas.

El dirigente señaló que desde el Ejecutivo canario continúan exigiendo a la Unión Europea un incremento general de la ficha financiera del programa. Quintero defendió que esta subida económica debe ser acorde con el aumento de los costes de producción para poder asegurar el futuro de la actividad agraria en las islas.

Asimismo, reclamó el mantenimiento de la estructura jurídica del POSEI como un instrumento con financiación propia dentro del nuevo Marco Financiero Plurianual europeo.

Mejoras agrícolas y ganaderas

Las modificaciones validadas por las autoridades europeas implican un aumento directo en las ayudas destinadas a varios subsectores productivos. En el apartado agrícola, la batata figura entre los productos beneficiados, experimentando un incremento del 16,67 % en su financiación.

Además, se han introducido medidas adicionales y de carácter transitorio para los productores de piña tropical, asegurando así una ayuda mínima por hectárea. Esta compensación busca paliar los graves problemas que acusa este cultivo debido a las plagas, las enfermedades y las evidentes dificultades para acceder a material vegetal sano.

En el ámbito ganadero, la ayuda unitaria para el suministro de hembras reproductoras aumenta desde los 250 hasta los 305 euros por cabeza, disminuyendo proporcionalmente el número máximo admisible.

Paralelamente, se ha logrado incrementar el número de animales que resultan admisibles en la ayuda específica para los reproductores de porcino producidos en Canarias.

Apoyo prolongado a La Palma

El paquete de medidas negociado con Europa también presta especial atención a las secuelas dejadas por el volcán Tajogaite.

El Gobierno de Canarias ha logrado que la Comisión Europea autorice una nueva prórroga de la extensión de estas ayudas excepcionales.

De esta forma, los agricultores y productores palmeros afectados por la erupción volcánica seguirán contando con el respaldo económico articulado a través del POSEI hasta el próximo año 2027.