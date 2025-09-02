‘Comité de dioses’, un filme sobre ética, poder y medicina

El dinero y la ética chocan entre sí cuando el Comité de trasplantes de corazón de un hospital tiene solo unos minutos para decidir qué paciente recibirá un corazón

Este miércoles a las 22:30 horas en Televisión Canaria

Televisión Canaria continúa apostando por el cine y este miércoles 3 de septiembre, a las 22:30 horas, emite la película ‘Comité de dioses’ (The God Committee), dirigida por Austin Stark y basada en la obra de teatro homónima de Mark Saint Germain. Cuenta con un elenco encabezado por Kelsey Grammer, Julia Stiles, Colman Domingo, Janeane Garofalo, Dan Hedaya y Peter Kim.

La historia arranca en noviembre de 2014, cuando el comité de trasplantes de corazón de un hospital se reúne de urgencia para decidir cuál de los tres pacientes de la lista recibirá un corazón que acaba de quedar disponible: Un padre de familia afroamericano con trastorno bipolar, una mujer cuyo esposo murió el 11 de septiembre de 2001 y un joven con antecedentes de drogas y violencia cuyo padre tiene pendiente una subvención de 25 millones de dólares a favor del hospital.

Siete años después, los miembros del comité lidian con las consecuencias de aquella decisión.