Informa RTVC

El exministro de Fomento y de Transporte del Gobierno de España, José Luis Ábalos, ha comparecido este lunes en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia.

La intervención de Ábalos estaba prevista a las 12:00 horas (hora canaria). En un primer momento, el exministro debía comparecer el pasado 21 de abril, pero la convocatoria se pospuso por motivos personales, así como también ocurrió con la siguiente convocatoria, el 28 de abril, de la que excusó su ausencia por motivos de salud.

Con todo, la comisión ha celebrado más de treinta reuniones y ha convocado a más de cincuenta personas para declarar. Tiene previsto finalizar sus trabajos en octubre, tras la aprobación de una segunda prórroga por parte de la mesa de la comisión.

Primera intervención de Ábalos

El exministro Ábalos ha comenzado su intervención en la comisión, agradeciendo a los miembros de la Cámara «por la paciencia» que han tenido debido a los dos aplazamientos de su comparecencia.

Asimismo, tras su agradecimiento y con respecto a la comisión, ha declarado que «no me siento concernido con el asunto que está comisión está investigando», por lo que dentro de los márgenes de la investigación y siendo cauteloso con su condición de investigado, responderá a las preguntas de la comisión.

Con todo, Ábalos no ha hecho uso de sus diez minutos de intervención y de manera muy seguida al comienzo de la comisión, ha empezado el turno de preguntas.

Ábalos niega que mediara con alguien del Gobierno canario

En el primer turno de preguntas, el parlamentario Jesús Ramón Ramos de Agrupación Socialista Gomera (ASG), preguntó a Ábalos sobre su posible relación con algún miembro del Gobierno de Canarias durante la pandemia.

El exministro respondió que «nunca hablé ni antes ni durante ni después con ningún miembro del Gobierno de Canarias, ni política ni administrativamente sobre contrataciones». Asimismo, Ábalos ha defendido en su intervención que no conoce a la empresa RR7, investigada por el Caso Mascarillas en Canarias.

Con todo, Ábalos ha afirmado que «recibí muchos correos de gente muy voluntariosa que no me ofrecían garantías, y todas las derivé, no participé absolutamente en nada«. Ha asegurado que de su gestión durante la pandemia se «sentía satisfecho» y que «no pensaba» que se iba a «encontrar con todo esto», y ha negado de forma tajante cobrara comisiones de ningún tipo. «Es imposible ocultar cosas. Se ve en la vida cotidiana, en el patrimonio, las cuentas… las cosas no se pueden esconder, y sin embargo está ahí el tema», se ha quejado.

Contratos con Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab

Sobre los contratos suscritos por el Gobierno de Canarias con Soluciones de Gestión, por 12 millones de euros, y con Eurofins Megalab, por 5,3 millones, Ábalos ha insistido en que no tuvo participación alguna, y ha añadido que «no estaba para eso» siendo como era una de las cuatro autoridades designadas para gestionar la pandemia.

Asimismo, Ábalos ha asegurado que no existe «evidencia alguna» para establecer una relación entre él y su exasesor Koldo García y los contratos de Soluciones de Gestión con Puertos del Estado, Adif, el Ministerio del Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias, pues ha recordado que el PSOE gobernaba otras comunidades autónomas.

En el caso concreto de Canarias, ha desligado esos contratos de su relación con el expresidente regional y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Tribunal de Cuentas

Cuestionado por si ha habido personas que se aprovecharon de su condición en el Gobierno y de su amistad, ha indicado que lo que está viviendo en estos últimos meses le da pie a «reflexionar sobre muchas cosas», porque «son demasiadas las decepciones» que acumula que no quiere «precipitarse» en sus valoraciones.

Por lo demás, José Luis Ábalos ha remitido al criterio del Tribunal de Cuentas, que avala que la contratación a empresas sin experiencia previa en el ámbito sanitario «era lo habitual» en la peor parte de la pandemia, y ha afirmado que Soluciones de Gestión la acreditó.

En cuanto a la exigencia de solvencia, la ha minimizado porque eran las empresas las que «pagaron por adelantado», y sobre lo sucedido en Canarias con los contratos que están bajo la lupa, ha reiterado que desconoce los detalles.

Así, José Luis Ábalos ha lamentado que «aun haciéndolo bien» en su departamento, en el que no hubo entregas de material sanitario fraudulentas ni fallidas, «mire dónde estoy… todo viene de ahí», de una denuncia en la que «se confunde la urgencia con la emergencia». La cuestión, en su opinión, es que existen «varas de medir muy distintas».

Koldo García y Aldama

Peguntado por Koldo García, ha recordado que fue su «asistente en el Ministerio, con funciones y responsabilidades inherentes al cargo», y ha negado que fuera su «mano derecha», pues en un departamento «tan especializado y difícil» como el de Transportes lo eran «otras personas con cargos mucho más relevantes». Asimismo, ha dicho que es normal que los vieran juntos porque era su «asistente para los desplazamientos».

Ha remitido a Koldo García su «interés» en que Soluciones de Gestión cobrara por los pedidos de material contratado, como se infiere de unos mensajes con varios miembros del Gobierno de Canarias publicados en los medios.

«No lo sé, pregúntele a él», ha instado al diputado del PP Fernando Enseñat, y ha dicho desconocer que García pudiera haber actuado por libre, aunque ha admitido que por su «nivel de cercanía» hubiera quien interpretara que hablaba en nombre suyo.

En cuanto al empresario Víctor de Aldama, ha recordado que «trabajaba como asesor externo» de Air Europa y que «como muchísima otra gente pasaba por el Ministerio», y que hasta ahí llega toda su relación, más allá de la personal que tenía Koldo García «de tiempos atrás». Del resto de miembros de la supuesta trama, ha asegurado que ni siquiera les «pone cara».

