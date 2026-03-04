El espacio de gastronomía y alta cocina de la Radio Canaria podrá escucharse el miércoles 4 de marzo a las 21:05 horas y el domingo de 00:00 a 2:00 horas

El programa ‘Con Cúrcuma’, dedicado a la gastronomía y alta cocina en Radio Canaria, cumple ocho años en las ondas y alcanza este aniversario como una referencia consolidada de la radio especializada en gastronomía en Canarias y fuera del Archipiélago. Impulsado desde el primer día por su productor ejecutivo Francisco Almagro, el espacio celebra su edición 404, que podrá escucharse el miércoles 4 de marzo a las 21:05 horas y el domingo de 00:00 a 2:00 horas, con una entrevista en profundidad al chef Albert Adrià. Aquella semana marcada en el calendario a partir del 3 de marzo de 2018 inició una trayectoria que hoy suma constancia, análisis y diversidad de voces del sector.

Albert Adrià, al frente del restaurante Enigma en Barcelona, repasa algunos de sus viajes a las Islas y explica los vínculos personales y profesionales que mantiene con Canarias. Durante la conversación analiza el momento actual de una gastronomía en crecimiento que, pese a su proyección internacional, afronta la escasez de personal en el sector.

Imagen de Enigma, restaurante de Albert Adrià.

Junto a esta mirada a la vanguardia, el programa conecta con otras realidades del panorama culinario de las Islas. El chef de origen cubano Rigoberto Almeida presenta la propuesta de Pellizco, en Costa Calma, con sus menús degustación “La guantanamera” y “La majorera”, dos recorridos que enlazan Caribe y Canarias desde una interpretación personal de la alta cocina.

En esa misma línea de identidad y producto, Raúl Santos, al frente del Restaurante Sagrario junto a Sonia Rivero, reivindica la cocina clásica española en un contexto dominado por tendencias cambiantes. Defiende una carta basada en el pescado fresco, las carnes de calidad y la casquería, con elaboraciones como callos, morros, lengua o sesos rebozados, como expresión de una tradición que mantiene vigencia.

En la parte superior, Rigoberto Almeida, chef de Pellizco, y varias de sus creaciones gastronómicas. En las fotos de la parte inferior, el chef Raúl Santos y dos de los platos que ofrece en Sagrario.

El Restaurante Lava, integrado en el Gran Tagoro Hotel, ocupa también un lugar destacado en esta edición con la intervención del chef Erlantz Gorostiza, que detalla el trabajo y los criterios que definen la propuesta del establecimiento. Tras él interviene otro emblema de la cocina tradicional canaria, Antonio Aguiar, quien durante años defendió las jornadas gastronómicas de Cuaresma y Semana Santa con un recetario sabroso y respetuoso con las tradiciones, recopilado en un libro firmado por el periodista Yuri Millares, director de la revista Pellagofio desde Gran Canaria.

Erlantz Gorostiza, chef de Lava, y una de sus propuestas culinarias.

La edición se completa con la intervención de Sergio Lojendio, que retoma fundamentos de la cocina clásica, y con el montaje sonoro del realizador Francisco Bastarrica, que incorpora extractos de entrevistas realizadas en etapas anteriores, entre ellas las de Ferran Centelles, exsumiller de El Bulli; Lluis Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, centrado en la nutrición saludable; el coctelero mexicano Mario Alberto Mendoza, invitado por Etereo; y Ángel Díaz, especialista en sakes japoneses.

Como es habitual en momentos señalados del programa, Francisco Almagro repasa esta andadura radiofónica construida sobre la variedad de contenidos y la veracidad periodística. Ocho años después de su estreno, subraya la continuidad del proyecto y afirma que “hemos mantenido una línea basada en entrevistas, análisis y divulgación para ofrecer a la audiencia una mirada plural y contrastada sobre la actualidad gastronómica, siempre desde la cercanía con el sector y el rigor informativo”. En esa misma reflexión añade que “cada entrega responde a una estructura reconocible y a una atmósfera nocturna propia del espacio”, cuyos contenidos pueden seguirse en la emisión en directo a través de Radio Canaria, además de en formato podcast y en sus distintos pases en redes sociales.