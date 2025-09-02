El espacio gastronómico conducido por Francisco Belín regresa este miércoles a las ondas con un amplio menú de contenidos que ponen en valor la cultura culinaria de Canarias

Después de un intenso verano gastronómico, ‘Con Cúrcuma‘ comienza este miércoles 3 de septiembre una nueva temporada en la sintonía de La Radio Canaria. El espacio conducido y presentado por Francisco Belín vuelve a su franja habitual, los miércoles a las 21:00 horas, y los sábados a las 00.00 horas, para seguir acercando a la audiencia los sabores de la gastronomía canaria.

La periodista, escritora e investigadora Yanet Acosta abrirá el programa con un repaso a su labor en torno al recetario histórico de Canarias, un trabajo de recopilación de documentos elaborados por mujeres desde el siglo XVIII al XX.

Dentro del impulso para consumir pescado fresco en las Islas por parte de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, el nutricionista Alejandro Silvera resalta los beneficios de la ingesta del género marino y su inclusión en la dieta habitual, tanto en aspectos preventivos como en los concernientes a una dieta sana de toda la familia.

El espacio también contará con la participación de Ángela Alonso, prestigiosa bodeguera de la DO Abona, que acercará a los oyentes a la singularidad de los viñedos del sur de Tenerife, y a su propia bodega, analizando las razones de la excelencia de sus vinos. Por su parte, Samuel Hernández, chef del restaurante Zoco, en Los Cristianos, ofrecerá un adelanto de su nueva carta de inspiración árabe.

Fin de semana

En la reanudación de fin de semana, Sergio Lojendio, periodista y escritor, retoma la temática de consumo de pescado fresco en contraste al alarmante bajón de las preferencias en Canarias y España en general. A continuación, la repostera Begoña Frahíja, desde su obrador en Uga (Lanzarote), compartirá su visión creativa de la repostería, donde tradición y autoría se encuentran.

El programa completará su menú con el testimonio de Adasat Peña sobre la producción de las mieles de Tenerife y el valor que tienen en todos los ámbitos; el productor de Con Cúrcuma Radio (Francisco Almagro, Creacción.TV) detalla algunas de las novedades que se producirán a lo largo de esta temporada.

La cita del sábado incluirá la habitual “Entrevista Vintage”, dedicada esta vez al que fue baloncestista en los equipos de élite canarios y de la selección española Javier Beirán.