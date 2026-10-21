El espacio gastronómico que conducen José Luis Reina y Mulchand Chanrai viaja este miércoles 21 de octubre, a las 21:05 horas, de Madrid a Canarias con un menú que combina producto de cercanía, alta gastronomía y actualidad hotelera

El dial gastronómico de Canarias vuelve a sintonizar su cita semanal este miércoles 21 de octubre, a las 21:05 horas, con una nueva entrega de ‘Con Cúrcuma’, el programa de La Radio Canaria conducido por José Luis Reina y Mulchand Chanrai, que cruza el Atlántico y recorre el Archipiélago a golpe de sabor, memoria y actualidad hotelera. Dos horas de radio concebidas para paladares curiosos, donde el producto de cercanía y los grandes proyectos de la alta gastronomía insular comparten mesa.

La travesía arranca haciendo las maletas. En ‘El viajito’, el programa pone rumbo a Madrid para colarse en los dominios de Safe Cruz y Aída González en Gofio, la casa que ha situado el recetario canario en el mapa estrellado de la capital con audacia, identidad y vanguardia.

Tras el repaso desenfadado de ‘La cháchara’, el ritmo se acelera con ‘El picoteo’, un triple encuentro que radiografía el pulso de la restauración y el ocio: la visión estratégica del grupo Venture de la mano de Rodrigo González, la tradición marinera y el producto impecable que defiende Laura Bouzón al frente de Rías Bajas, y el arraigo popular de las brasas de El Potro con César Aldana.

Del lujo histórico del Gran Hotel Taoro a los fogones de Bahía del Duque

El segundo tramo baja revoluciones para adentrarse en la conversación sosegada. ‘A fuego lento’ recibe a Gustavo Escobar, director del Gran Hotel Taoro, para hacer balance y celebrar el primer aniversario de la reapertura del coloso portuense: doce meses de rodaje de un hito patrimonial que ha devuelto el pulso del lujo histórico al norte de Tenerife.

El testigo lo recoge Juan Miguel Cabrera, chef ejecutivo de Bahía del Duque, quien en ‘A mesa puesta’ desgrana la complejidad y el rigor de gestionar los fogones de uno de los grandes templos hoteleros del sur de la isla.

La mirada al terruño continúa en ‘El enófilo’ junto a Jorge Méndez, de Bodegas Viñátigo, referente indiscutible en la recuperación de variedades ancestrales y en la interpretación del paisaje volcánico a través de la copa.

La recta final reserva el bocado sonoro de ‘El plato del día’ y el cierre indispensable con la firma y el verbo afilado en ‘La palabra de Belín’.

Un menú completo, con aroma a vendimia, mar y sobremesa larga, este miércoles 21 de octubre, de 22:00 a 00:00 horas, en La Radio Canaria.