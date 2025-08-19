Recorrerá el panorama vitivinícola de las islas, explorará la alta cocina del sur de Tenerife, el universo gastronómico de Garachico y la fotografía culinaria, con entrevistas a Fito Sacramento, Omar Páez y Edu Gorostiza, entre otros

A las primeras de cambio, ‘Con Cúrcuma‘ conversa en su episodio número 376 que será emitido este miércoles 20 de agosto a las 18:00 horas en la Radio Canaria con un hombre polifacético del mundo del vino canario. Juan Jesús Méndez repasa en este programa del ‘agosto profundo’ los distintos frentes del ámbito vitivinícola del Archipiélago.

El jefe de cocina de El Empaquetado (y también en Goxoa), en el Sur de Tenerife, Fito Sacramento, comenta al conductor del programa, Francisco Belín, la relevancia de sus raíces familiares a la hora de acometer la propuesta de cocina canaria con matices refinados.

Fito Sacramento, jefe de cocina El Empaquetado.

El fotógrafo profesional Edu Gorostiza profundiza su concepto de imagen a la hora de captar las atmósferas de los espacios gastronómicos del Hotel Botánico y Brunelli’s, durante una conversación de lo más aclaradora acerca de sus estrategias a la hora de plasmar sus esencias.

A ambos lados, fotografías realizadas por Edu Gorostiza. En el centro, imagen del fotógrafo gastronómico.

Omar Páez, chef de Bestia Marina (Garachico), hace hincapié en la importancia de consumir pescado fresco a la vez que pone en énfasis su labor en el establecimiento en el que la originalidad queda retratada en cada plato y muy valorada por los comensales.

Omar Páez, chef de Bestia Marina.

Más aderezos en contenidos gastronómicos (Sábado a las 00:00 horas y domingo a las 11:00 horas)

Tras la redifusión de la primera hora del espacio especializado, ‘Con Cúrcuma’ se alimenta de otras temáticas. Después de la intervención del periodista y escritor Sergio Lojendio, el programa invita a disfrutar de un excelente menú degustación a través de las ondas de la Radio Canaria con Samuel Hernández, jefe de cocina del restaurante Zoco, que revela claves del concepto árabe del local aronero.

Alberto Margallo (San Sebastián 57) explica el menú degustación que se basa en la línea de picantes artesanales elaborados en Güímar, mientras que Ayoze Estévez nos lleva de la mano a las peculiaridades de la Denominación de Origen Abona.

Samuel Hernández, jefe de cocina del restaurante Zoco. Propuesta picante y artesanal de Alberto Margallo.

Solo en la emisión del sábado (de 00:00 a 02:00 horas), como es habitual, se rescata alguna de las entrevistas estelares realizadas a lo largo de siete años de emisiones de ‘Con Cúrcuma’. En esta ocasión la protagoniza el genial chef grancanario Borja Marrero, que despliega en Muxgo su universo de productos de territorio, entre ellos la tunera.