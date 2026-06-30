‘Con Cúrcuma’ conecta el talento canario con Mónaco y Marruecos y rinde homenaje a Venezuela

El programa de gastronomía de La Radio Canaria destaca el protagonismo de la materia prima de las Islas este miércoles, a las 21:00 horas

El programa gastronómico ‘Con Cúrcuma’ de La Radio Canaria conectará el talento de las Islas con la cocina de Mónaco y Marruecos este miércoles 1 de julio, a las 21:00 horas, y en redifusión el sábado 4 de julio, a las 00:00 horas.

Alberto Margallo, restaurante San Sebastián 57 Yoni Mesa, coctelero

El equipo del restaurante San Sebastián 57, en Santa Cruz de Tenerife.

El espacio semanal que conduce Francisco Belín conversará con el chef Alberto Margallo, del restaurante San Sebastián 57 en Santa Cruz de Tenerife y reconocido con un Sol Repsol, acerca de sus impresiones tras desplegar un exclusivo menú degustación en la Embajada de España en el Principado de Mónaco. Una iniciativa que, en palabras de Alberto Margallo, ha permitido dar protagonismo a la materia prima canaria, “a las papas, la papaya, los mojos o vinos de Tenerife, y contar la historia, la singularidad y el esfuerzo para producirlos”.

El programa también conocerá el trabajo de Yoni Mesa, campeón de España y representante mundial de coctelería. Mesa explicará su línea creativa basada en el producto local, ejemplificada en combinados inspirados en lugares emblemáticos de la capital tinerfeña como el Mercado de Nuestra Señora de África, que se sirven en el rooftop del Hotel Barceló.

Chef Fabián Mora Samuel Hernández, jefe de cocina de Zoco

En la imagen, Orlando Morales, propietario de la Cafetería Orche.

De helados y bocadillos

Fabián Mora, uno de los chefs veteranos del Archipiélago y referencia culinaria de La Gomera, por su parte, analizará su trayectoria en el sector de la gastronomía y ofrecerá una radiografía actual de la hostelería en la Isla Colombina.

​ El cuaderno de viaje de esta edición incluirá a Samuel Hernández, jefe de cocina de Zoco, que recientemente ha visitado Marruecos y que avanzará las influencias norteafricanas que incorporará a su reconocido concepto de cocina árabe en el sur de Tenerife, mientras que en la sección que conduce habitualmente el periodista Sergio Lojendio se expondrán datos históricos y actuales de los helados, producto estrella del verano.

​Además, Orlando Morales, propietario de la Cafetería Orche, distinguida con un Solete Repsol, desvelara las claves del éxito de sus bocadillos y la fórmula con la que logra fidelizar cada día a su clientela santacrucera.

​Quesos premiados y noches de verano

​El sector primario tendrá voz propia con la participación de Jaime Puig, catador del Concurso Regional Agrocanarias de Quesos, que detallará el repunte en participación, cantidad y calidad de las piezas en esta última edición en La Palma.

​Desde Lanzarote, Luis Benito, alma máter del Chiringuito Tropical y con un Solete Repsol, conectará Canarias con su Almansa natal (Albacete) para presentar las Cenas de una Noche de Verano, una iniciativa de su proyecto Restaurante Escuela Ikono que unirá a cocineros canarios y manchegos durante la temporada estival.

Finalmente, la sección ‘Entrevista Vintage’ recuperará la charla con la multipremiada chef Fina Puigdevall, deLes Cols en Girona, grabada durante su reconocimiento en el encuentro de cocinas volcánicas Worldcanic en Lanzarote.

Jaiime Puig Luis Benito

Solidaridad con el pueblo venezolano

El cierre de este programa estará con Venezuela para lo que el equipo humano de ‘Con Cúrcuma Radio’ expresará su profundo dolor por las recientes y devastadoras consecuencias de los terremotos que han asolado a la población venezolana, dedicando esta entrega número 421 como homenaje de solidaridad con todos los afectados.