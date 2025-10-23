Leiva hará vibrar a Las Palmas de Gran Canaria con un concierto inolvidable en la Plaza de la Música el 31 de octubre

Imagen de Leiva. EFE.

El próximo viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, la Plaza de la Música, junto al Centro Comercial Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria, se convertirá en el epicentro del rock y el pop español con la actuación de Leiva.

El reconocido artista madrileño, considerado una de las voces más influyentes de la música española contemporánea, ofrecerá un concierto cargado de energía, emoción y autenticidad, donde repasará los grandes éxitos de su carrera, así como las nuevas canciones de su más reciente trabajo discográfico.

Un estilo único

Con su característico estilo que fusiona rock, pop y letras cargadas de sensibilidad, Leiva promete una noche mágica en la que el público podrá disfrutar de himnos generacionales y nuevas melodías que ya resuenan entre sus seguidores.

Las Palmas se prepara así para recibir a uno de los músicos más carismáticos y aclamados del panorama nacional, en un evento que promete convertirse en una de las citas musicales imprescindibles del año.