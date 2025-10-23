Leiva hará vibrar a Las Palmas de Gran Canaria con un concierto inolvidable en la Plaza de la Música el 31 de octubre
El próximo viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, la Plaza de la Música, junto al Centro Comercial Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria, se convertirá en el epicentro del rock y el pop español con la actuación de Leiva.
El reconocido artista madrileño, considerado una de las voces más influyentes de la música española contemporánea, ofrecerá un concierto cargado de energía, emoción y autenticidad, donde repasará los grandes éxitos de su carrera, así como las nuevas canciones de su más reciente trabajo discográfico.
Un estilo único
Con su característico estilo que fusiona rock, pop y letras cargadas de sensibilidad, Leiva promete una noche mágica en la que el público podrá disfrutar de himnos generacionales y nuevas melodías que ya resuenan entre sus seguidores.
Las Palmas se prepara así para recibir a uno de los músicos más carismáticos y aclamados del panorama nacional, en un evento que promete convertirse en una de las citas musicales imprescindibles del año.