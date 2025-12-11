Las entradas para el Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife del próximo 25 de diciembre ya están a la venta a un precio de 5 euros

RTVC.

La dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife volverá a acoger el próximo 25 de diciembre, a las 19:30 horas, el Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife, que alcanza su 31ª edición con un programa centrado en las danzas del mundo y un recorrido musical por ritmos, estilos y geografías diversas.

El Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife dedicado a las danzas del mundo

La Sinfónica de Tenerife, dirigida por su principal director invitado, Pablo González, interpretará un repertorio que incluye la obertura de Ruslán y Liudmila de Glinka, la Habanera de Carmen de Bizet, fragmentos de West Side Story de Bernstein, el Scherzando de la Sinfonía española de Lalo y los Aires gitanos de Sarasate, según ha informado este jueves los organizadores en un comunicado.

El programa incorpora también la Danza húngara nº 5 de Brahms y las Danzas de Galánta de Kodály, así como un bloque dedicado a la zarzuela y villancicos populares.

La obra Una sobre el mismo mar, de Benito Cabrera, cerrará la parte final antes de la Marcha Radetzky de Johann Strauss padre.

Entradas a la venta

Las entradas saldrán a la venta este jueves a las 10:00 horas en la plataforma Tomaticket al precio de cinco euros. La organización estima un aforo de unas 8.500 personas.

El recital tendrá una duración aproximada de 90 minutos y los accesos al recinto se abrirán a las 17:30 horas, aunque los asistentes deberán ocupar sus asientos antes de las 19:20.

La vertiente solidaria volverá a ser protagonista, con una recaudación que se destinará a Pequeño Valiente, Down Tenerife y Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Fundación DISA aportará además 20.000 euros a estas iniciativas.