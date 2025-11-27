Concierto solidario de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria esta Navidad

La recaudación del concierto solidario de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria este 19 de diciembre irá destinada a la Fundación ECCA Social y su proyecto “Hospitalidad en Canarias”

El Cabildo de Gran Canaria y la Fundación DISA presentaron la decimotercera edición del Concierto Solidario de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, cuya recaudación irá a beneficio de la Fundación ECCA Social.

El concierto tendrá lugar el viernes 19 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20.00 horas. La OFGC será dirigida por la maestra Claudia Fuller. Participan del Coro de la OFGC y los Coros Juvenil e Infantil de la OFGC. El programa se presenta bajo el título “Danzas del Mundo y Música Navideña”. Fusiona ritmos y danzas del mundo, repertorio sinfónico popular y clásicos navideños.

Las entradas cuestan 18 euros y se pueden adquirir aquí. También cuenta con y “Fila CERO” al precio de 10 euros.

José María Segura, Sara Mateos y Pedro Justo. Concierto Solidario de Navidad OFGC

Acto de presentación

Estuvieron presentes en el acto de presentación este jueves Pedro Justo Brito, vicepresidente de la Fundación OFGC y Sara Mateos, directora de la Fundación DISA. También José María Segura, director general de ECCA Social.

Justo resaltó la gran alegría de dar continuidad al Concierto de Navidad del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con Fundación DISA. El proyecto se ha llevado a cabo doce años para una serie de proyectos de diversas asociaciones con una recaudación que supera los 357.000 €. Valoró la oportunidad de ayudar a la Fundación ECCA Social y su proyecto “Hospitalidad en Canarias”, reforzando así el compromiso programa social de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria, y animó al público grancanario a contribuir en esta empresa solidaria.

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria contará en esta ocasión “con una artista de carrera ascendente como es la directora británica Claudia Fuller, en su primera actuación junto a la OFGC, y el valor que aportan los conjuntos propios de la Fundación, el Coro de la OFGC que dirige Luis García Santana, y los Coros Infantil y Juvenil de la OFGC que dirige Marcela Garrón”. señaló Justo Brito.

Las empresas e instituciones que contribuyen tradicionalmente a la celebración de este concierto son la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Publicidad Atlantis, Base&Network Impresión Digital, Canariasahora.com, Gráficas Juma e Impresiones Gran Canaria.