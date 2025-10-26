El indie, el pop y el rock español se dieron cita nuevamente en el Tenerife Peñón Fest 2025 en una cita sin precedentes

Más de 8.000 personas disfrutaron del pop, rock e indie español en el Tenerife Peñón Fest 2025. Imagen cedida por Mar Abierto

Más de 8.000 personas vivieron una jornada inolvidable con el indie, el pop y el rock como protagonistas en el Tenerife Peñón Fest 2025.

Desde primera hora de la tarde, en el parking del Palmetum de la capital tinerfeña, las buenas vibraciones indicaban que iba a ser un día de saltar, cantar, gritar, reír y disfrutar de las actuaciones en directo de Dani Fernández, Carolina Durante, Zahara, Siloé, Nil Moliner, Bebe y Sexy Zebras.

Las actuaciones no se hicieron esperar

El ambiente ya prometía mucho desde que Sexy Zebras pisaron el escenario para abrir el espectáculo rondando las 15:45 horas. Actitud rockera, con ganas de pasarlo increíblemente bien y un público que tardó segundos en dejarse llevar. La energía se contagió de inmediato con vítores, aplausos y muchas ganas de más. Una canción tras otra, ‘temazos’ que cuando suenan hay que cantarlos sí o sí, como ‘Marisol’, ‘Nena’ o ‘Tonterías’.

Después llegó una de las voces más especiales de la música española; Bebe que apareció para conectar con todos aquellos que vivimos los años 2000 de la mano de temas como ‘Malo’, ‘Ella’ o ‘Siete horas’. Con una trayectoria que ha marcado una época, supo mezclar nostalgia y fiesta, invitando a cantar himnos que ya pertenecen a varias generaciones.

Luego fue el turno de los cuatro chavales que están conquistando el mundo. Carolina Durante elevó la intensidad con su estilo descarado. El bajista, Martín, sorprendió con una camiseta del CD Tenerife. La banda animó a darlo todo, como si esas canciones a gritos también formarán parte del espectáculo, especialmente durante ‘Cayetano’, con los brazos en alto. Los pogos, los gritos, las risas, el buen ambiente de quienes vienen a un festival a pasarlo bien al ritmo de ‘Joderse la vida’ o ‘Misil’.

Bebe (dcha.) y Carolina Durante (izqda.)/ Mar Abierto

El CD Tenerife, presente en la jornada

Y si hablamos de voces muy características, tenemos que mencionar a Zahara, quien continuó con la fiesta tras Carolina Durante. Con su puesta en escena tan característica con su policlean hizo que el recinto se volviera en un lugar soñado para los mayores fans de la artista andaluza. Las emociones a flor de piel con ‘berlin U5’o ‘Demasiadas canciones’.

La noche continuó con otro de los grandes momentos del día. Nil Moliner saltó al escenario para despedir su tour llevándose una ovación del público, emocionado por lo que estaba por venir. Sus ritmos contagiosos y su energía transparente convirtió a los fans en una sola voz desde la pista. También sorprendió ya empezado el espectáculo con una camiseta del CD Tenerife, con su nombre a la espalda. ‘Tu cuerpo en braile’, ‘Luces de ciudad’ o ‘Meneito’, entre otros éxitos, cantados por miles de personas junto a Nil hicieron que se viviese un momento simplemente impresionante.

Y finalmente llegó Dani Fernández, uno de los más esperados de la noche sin duda. Subió al escenario para reventarlo por completo. Otro artista que se unió a presumir de camiseta del CD Tenerife. Dese el primer acorde demostró por qué es uno de los músicos más queridos y premiados del panorama nacional. Baladas que llegan a lo más profundo, temas que te dejan sin aliento, y un cierre por todo lo alto de su actuación con el público entregadísimo durante ‘Dile a los demás’ o ‘Bailemos’.

Para poner el broche final al festival, Siloé inició su actuación en el público y con todo preparado para ofrecer su mezcla perfecta de fuerza y sensibilidad. Sus canciones, cargadas de emoción y melodías incomparables, hicieron que el Palmetum se rindiera a sus pies y junto a ellos, ya que bajaron del escenario para reunirse con sus fans. Temas como ‘Reza por mí’ o ‘La verdad’ cerraron la noche en un clima nostálgico y emocional llevando también la equipación blanquiazul. Perfecto para una despedida de esta edición del festival.

(Por orden): Zahara, Nil Moliner, Dani Fernández y Siloé/ Mar Abierto