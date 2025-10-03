Concluyen los actos por el 50 aniversario de Timanfaya

Lanzarote celebró este viernes el cierre de los actos que durante el último año se ha llevado a cabo por el 50 aniversario del Parque Nacional de Timanfaya

Declaraciones: Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía / Samuel Martín, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote / Pascual Gil Muñoz, director del Parque Nacional de Timanfaya

Lanzarote pone fin a los actos de celebración del 50 aniversario del Parque Nacional de Timanfaya con el enterramiento bajo la lava de una cápsula con varias muestras de la biodiversidad de este espacio natural único.

Un último acto que ha puesto énfasis en un mensaje de conservación para las generaciones futuras. Niñas de 10 y 12 años han introducido en la cápsula del tiempo sus deseos.

Hace 50 años que el corazón de Lanzarote se convirtió en parque nacional y durante el último año se ha conmemorado este aniversario con un amplio programa en el que se ha debatido sobre historia, arte, ciencia o educación ambiental, entre otros aspectos.

Entre sus conclusiones, la importancia de la integración paisajística, así como la urgencia de la documentación de la cultura del volcán. El futuro pasa por el autoabastecimiento geotérmico, pero también hay retos para las próximas décadas como el control de especies invasoras o un modelo de gestión que sí sea sostenible. Se pone fin así al aniversario de un parque que es fruto del sufrimiento y la adaptación.