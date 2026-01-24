La cantera tiene una gran importancia en las fiestas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que el sentir carnavalero se vive desde muy pequeño y pequeña. Tras la celebración del Festival Coreográfico Infantil esta mañana, la tarde será turno de las murgas.

Por ello, las murgas infantiles protagonizarán un concurso que da buena cuenta del talento de las mascaritas más pequeñas.

50 años de Carnaval

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cumple este 2026, los cincuenta años de existencia en su etapa moderna. Como es costumbre, cada edición de los festejos se dedica a un tema o ambientación especial: este año ha sido la ciudad de Las Vegas la fuente de inspiración para el diseño del escenario y las fantasías de grupos y aspirantes a las coronas de concursos y galas.

Murgas infantiles participantes:

1º.- Los Chachitos

2º.- Los Trapasitos

3º.- Los Biznietos de Sarymanchez

4º.- Los Nietitos de Kika

5º.- Los Legañositos.

Dónde ver el concurso de murgas infantiles

A partir de las 18:30 horas el concurso de murgas infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria podrá seguirse a través de: