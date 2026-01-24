Este sábado el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra su festival coreográfico
Este sábado 24 de enero, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria comienza con sus actos y concursos tras el pregón. Los primeros en subirse al escenario son la cantera del carnaval, las niñas y niños que en distintos grupos han estado ensayando durante meses para esta ilusionante cita.
Desde el parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 10:00 de la mañana se podrá disfrutar de este espectáculo.
Dónde seguir en directo el Festival Coreográfico
- Por televisión en TDT en Televisión Canaria
- A través de rtvc.es
- Nuestro canal de YouTube