ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCarnaval Canarias

EN DIRECTO | Festival Coreográfico Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC
Banner Carnaval Canarias 2026 RTVC

Este sábado el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra su festival coreográfico

Este sábado 24 de enero, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria comienza con sus actos y concursos tras el pregón. Los primeros en subirse al escenario son la cantera del carnaval, las niñas y niños que en distintos grupos han estado ensayando durante meses para esta ilusionante cita.

Emisión en directo del Festival Coreográfico Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Desde el parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 10:00 de la mañana se podrá disfrutar de este espectáculo.

Dónde seguir en directo el Festival Coreográfico

  • Por televisión en TDT en Televisión Canaria

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Transcurre con emoción la primera fase del concurso de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Las Murgas Infantiles de Santa Cruz de Tenerife finalizarán con el fallo de jurado

Paco Mario recupera anécdotas en el pregón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El PSOE Canarias activa una ofensiva en defensa del nuevo modelo de financiación autonómica

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas reúne este domingo a más de 2.000 corredores

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026