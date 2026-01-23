Esta noche Las Palmas de Gran Canaria enciende oficialmente el Carnaval con el gran pregón que dará Paco Mario. Una ceremonia que abre las puertas a más de un mes de fiesta y se podrá seguir en directo en RTVC

Con el pregón se marca el inicio oficial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una edición del carnaval este 2026 muy especial porque la fiesta cumple medio siglo de vida.

Paco Mario, el maestro de ceremonias

Paco Mario, pregonero Carnaval de Las Palmas / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Este año, la voz y alma del pregón es Paco Mario, un clásico del carnaval que lleva más de 35 años ligado a estas fiestas. Su figura se ha convertido con el tiempo en símbolo de identidad y autenticidad, un vínculo entre la tradición, el pueblo y las nuevas generaciones.

Su intervención también promete momentos emotivos, recuerdos carnavaleros y guiños a la historia de una fiesta que ha evolucionado tanto como la propia ciudad.

La gran apertura

El acto central del pregón se ve precedido, desde primeras horas de la tarde, por un pasacalles con batucadas y ritmos carnavaleros. Este desfile comenzará a las 19:30, animando las principales calles de la ciudad y terminará en el Parque de Santa Catalina, corazón de las carnestolendas capitalinas.

Un carnaval especial

2026 no es un año más, se cumple medio siglo de carnaval moderno en Las Palmas de Gran Canaria. Una fiesta que viene con tema inspirado en Las Vegas, luces, glamour, espectáculo y fantasía desbordante, que se verá reflejado en los trajes, carrozas y puestas en escena de todas las galas y desfiles.

Dónde ver el pregón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en directo

El pregón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se podrá seguir en directo en RTVC. Lo podrás hacer a partir de las 21:00 horas: