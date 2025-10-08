Betty Lachgar está en la cárcel por una fotografía publicada en redes con una camiseta con una mensaje relacionado con la homosexualidad de las mujeres y un texto sobre la misoginia de las religiones

Un tribunal de Marruecos ha ratificado la condena a dos años y medio de cárcel contra la activista feminista Ibtisame Lachgar (Betty Lachgar). Está sentenciada por cargos de «atentado contra la religión islámica» por una publicación en redes sociales de una fotografía en la que aparecía con una camiseta que contenía un mensaje considerado «ofensivo a Dios».

Betty Lachgar con la camiseta por la que ha sido condenada en Marruecos a dos años y medio de cárcel

El Tribunal de Apelación de Rabat ha confirmado la sentencia tras rechazar la apelación presentada por la defensa. No atendieron a los argumentos, que señalaban que el caso recaía sobre su libertad de expresión y que el lema de su camiseta iba en defensa a la mujer, sin relación con el islam.

Sin otra posibilidad

Asimismo, los abogados de la activista habían reclamado medidas alternativas contra Lachgar. Solicitaron que portara un dispositivo electrónico o que llevara a cabo trabajos sociales en lugar de cumplir una pena de cárcel. Ni siquiera se tuvo en cuenta su estado de salud por el cáncer que padece.

El tribunal confirmó igualmente la multa de 50.000 dirhams (cerca de 4.700 euros), impuesta en primera instancia.

Lachgar, de 50 años, está imputada tras publicar una fotografía en la que vestía una camiseta en la que se podía leer la palabra «Dios» seguida de la frase «es lesbiana». Además, estaba acompañada de un texto en el que describía el islam como «fascista, falocrático y misógino», al igual que «cualquier ideología religiosa».

El mensaje de la activista desató una oleada de críticas en redes sociales, lo que llevó a la propia activista, conocida por sus alegatos feministas y LGTBI y fundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales (MALI), a denunciar los «miles de insultos sexistas, amenazas de violación y muerte» recibidos antes de su detención por parte las fuerzas de seguridad.