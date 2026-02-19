El Colegio de Médicos de Las Palmas logró paralizar a tiempo estas prácticas en un salón de belleza de Caleta de Fuste gracias al aviso de un ciudadano

Un juzgado de Puerto del Rosario ha condenado a tres meses de prisión a un hombre por un delito de intrusismo profesional en grado de tentativa. El acusado pretendía inyectar ácido hialurónico y realizar tratamientos láser sin contar con la habilitación profesional necesaria.

Condenado a tres meses de prisión por ofrecer tratamientos estéticos sin titulación médica en Fuerteventura / Imagen archivo

El acusado ofrecía servicios de medicina estética en un establecimiento de belleza ubicado en la localidad majorera de Caleta de Fuste, a pesar de carecer del título legal exigido para ello. Los hechos se remontan al año 2021, cuando el Colegio de Médicos de Las Palmas tuvo conocimiento de las actividades que se publicitaban en el citado local.

En concreto, el establecimiento ofrecía a sus clientes tratamientos láser de rejuvenecimiento facial e inyecciones de ácido hialurónico.

Intervención rápida y colaboración ciudadana

La detección de este presunto delito fue posible gracias a la inestimable colaboración ciudadana, que alertó de los anuncios sospechosos del salón de belleza.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, la institución colegial constató que ni el hombre condenado ni las trabajadoras del local poseían la titulación en Medicina. El Colegio de Médicos denunció los hechos de forma inmediata ante la autoridad judicial, lo que permitió una actuación policial rápida y preventiva.

Gracias a esta intervención, los tratamientos irregulares no llegaron a ejecutarse en ningún paciente, evitando así riesgos graves para la salud pública. Por este motivo, al no haberse llegado a aplicar las técnicas, la condena impuesta se ha fijado en grado de tentativa.

Llamamiento a la precaución

A raíz de esta sentencia firme, dictada por el juzgado plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, las autoridades sanitarias insisten en la prevención. El Colegio de Médicos recuerda a la población la importancia vital de verificar siempre las credenciales de los profesionales antes de someterse a intervenciones estéticas.

Para mayor seguridad, recomiendan consultar el Buscador Oficial de Médicos de la provincia, una herramienta que permite confirmar si la persona está debidamente colegiada. Asimismo, subrayan que es fundamental comprobar que el centro y sus instalaciones cuentan con la autorización expresa de la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud.