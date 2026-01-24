Otras tres personas resultaron heridas en este accidente de tráfico

Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, tras un accidente de tráfico en la vía TF-217, en el municipio tinerfeño de La Matanza de Acentejo, según informó este sábado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Un conductor en estado crítico tras colisión y posterior atropello en Tenerife/ Archivo RTVC

El siniestro ocurrió a las 17:13 horas, cuando el CECOES recibió una alerta por la colisión de dos turismos y el posterior atropello de dos viandantes en dicha vía.

Reanimación a un conductor

Uno de los conductores, un hombre de 76 años, sufrió un traumatismo craneal de carácter grave y una parada cardiorrespiratoria. El personal sanitario lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Los sanitarios atendieron además a otros tres afectados: la conductora del otro turismo implicado, que presentaba una crisis de ansiedad de carácter leve, y dos viandantes, de 55 y 60 años, con heridas leves.

Finalmente, los bomberos aseguraron los vehículos implicados, la Guardia Civil asumió la elaboración del atestado y el personal de carreteras limpió la vía para restablecer la normalidad en la circulación.