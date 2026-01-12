El videoclip de la canción del Carnaval de Televisión Canaria está dirigido por Eddy Cardellach, que rodeó a la cantante Alba de confeti dorado en una fiesta carnavalera llena de elegancia

¡Estamos de Carnaval! O al menos ya se nota que está a la vuelta de la esquina. Esa frase de alegría es el título de la canción de la cantante Alba que ha sido elegida como himno del Carnaval para Canarias. Sonará estas semanas en la Radio Canaria y, además, se verá en nuestras pantallas gracias al videoclip que ha ideado y dirigido Eddy Cardellach. Una imagen que ha rodeado a Alba de purpurina dorada, fiesta y alegría en una escena llena de elegancia. Lo puedes ver aquí.

Alba

La semilla de esta canción se plantó hace meses. La propia Alba explicó este lunes en el programa Buenos Días Canarias que fue en la grabación de su último álbum. «Se nos dio la oportunidad de ir a grabar un álbum con un productor de talla internacional a Colombia y lo tuvimos claro. Queríamos una canción que hablase de nuestro Carnaval«, explicó.

Desde ese momento hasta ahora todo cambió. «En realidad era para incluirla en nuestro álbum, sin pensar en aquel momento que luego pudiera convertirse en lo que se ha convertido al final. Imagínate las satisfacción tan grande de que se haya convertido en el himno de todos los canarios durante todo este tiempo», concluyó la cantante.

El videoclip

La espectacular voz de Alba le pone ritmo y sonido al carnaval, pero no sería lo mismo sin la imagen que estrena cada año esta casa para su audiencia. Este año ha sido el reconocido director, colorista, editor y creativo Eddy Cardellach. Ha sido el realizador y productor de la canción ¡Estamos de Carnaval!, pero es que además, como él mismo reconoce es «carnavalero». Y se nota en el resultado.

La purpurina funciona como metáfora de muchas cosas en este viodeoclip. Une a todas las personas en la fiesta, es el brillo del carnaval, la atmósfera de las noches carnavaleras, concentra la alegría de la canción y le da, ante todo, elegancia. Así lo ve también Alba, que felicitó al director y todo el equipo por el resultado, por el buen trato recibido y por haber conseguid hacer algo «elegante» y «muy diferente a lo que estamos acontumbrados a ver».

Cardellach también tuvo halagos para la canción. «La canción tiene tanto espíritu carnavalero que es contagiosa y que hizo muy llevadero el rodaje», resaltó.

Un espíritu contagioso que acompañará a los canarios y canarias durante las próximas semanas para celebrar esta fiesta pagana que como la propia Alba definió «es casi religión» en las islas.