Héctor Alemán y Javier Caraballero, los concejales de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, adelantan algunas de las sorpresas de este año y nos cuentan cuál su vínculo con esta tradición

Este lunes Televisión Canaria lanza su ya tradicional videoclip del Carnaval y lo hace acompañado de las personas que hacen posibles estas fiestas: los concejales de Fiestas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Héctor Alemán se estrena en el cargo y Javier Caraballero repite por tercer año consecutivo, aunque lleva más de una década entre bambalinas. Pero los dos tienen algo en común: su amor por esta fiestas desde la infancia.

Así lo contaban ellos mismos este lunes en el programa Buenos Días Canarias. Fueron entrevistados como preámbulo al estreno del videoclip de Carnaval de Televisión Canaria. Un estreno que el propio Caraballero definió como «el pistoletazo de salida de nuestras fiestas» y que ambos esperaban con ganas. También hubo tiempo para desvelar algunas de las sorpresas de las fiestas de este año y para recordar en cifras lo que suponen para la economía de las islas.

Héctor Alemán, concejal de Fiestas de Las Palmas de Gran Canaria, y Javier Caraballero, concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, en el programa Buenos Días Canarias

Arranque de las fiestas

Este año es muy especial para Las Palmas de Gran Canaria. Su fiesta grande cumple 50 años desde que se retomaron después de la dictadura. Por eso, se celebró de forma extraordinaria el pasado sábado un acto de homenaje a los personajes que han formado parte de las fiestas en estas décadas. El próximo sábado tendrá lugar el sorteo en el que las candidatas y candidatos a los diferentes tronos conocerán el orden de salida. Pero el arranque oficial del carnaval llegará el próximo 23 de enero con el pregón Paco Mario, la voz del Carnaval.

En Santa Cruz de Tenerife será el día 16 de enero cuando se dé el pistoletazo de salida a sus fiestas más internacionales. Ese día, frente a la Plaza del Cabildo, las 32 aspirantes a los tronos de reina adulta, de los mayores e infantil, conocerán su orden de participación en las galas. Unos eventos que estarán dirigidas por Daniel Pages y Paula Álvarez.

Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025

Pasión por el carnaval

Los carnavales de las capitales canarias son acontecimientos destacados en el calendario anual de las islas, pero también en el de miles de personas de fuera de ellas. Durante los días de programación carnavalera llegan a hasta Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria millones de personas para participar en las galas y el carnaval de calle. Coordinar un evento de esta magnitud es una enorme responsabilidad que este lunes ambos concejales demostraron que afrontan con ganas y esfuerzo, pero también con ilusión.

Caraballero y Alemán con unos apasionados de esta fiesta. «Es mi tercer año como concejal, pero contaba el otro día que llevo detrás de las bambalinas 14 o 15 años. Así que todos los años es una experiencia nueva que es casi como volver a empezar. Aunque vengas con mucha experiencia anterior, cada año es una experiencia diferente», explicaba el edil de Santa Cruz de tenerife.

Verónica Rodrigues, reina del Carnaval del Hogar Canario Venezolano, junto a José Manuel Bermújdez, alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero/ Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Un contexto muy diferente al que se enfrenta Alemán este 2026. Es su primer año al frente de esta fiesta, pero el espíritu del carnaval corre con la misma fuerza por sus venas. No en vano, es de uno de los barrios con más tradición de carnaval en Las Palmas de Gran Canaria: La Isleta. «Cuando la alcaldesa me dijo que iba a ser concejal de Carnaval, una de las primeras cosas que hice fue subir a ese ropero que tengo en la azotea. Vi un disfraz que me había hecho mi abuela cuando yo era pequeño e iba con mis padres a la calle Juan Rejón de La Isleta a ver la Gran Cabalgata. He vivido en carnaval desde siempre y para mí es una gran ilusión y un honor de estar al frente de la fiesta más importante de Las Palmas de Gran Canaria», describió Alemán.

El concejal Héctor Alemán y la alcaldesa, Carolina Darias, en el pregón de las Fiestas de La Naval

Así que la pregunta que sigue es obligada. ¿De qué se van a disfrazar? Los dos confirmaron lo evidente, pero ninguno quiso desvelar la sorpresa. Caraballero no podría contarlo ni aunque quisiera. «Lo que sí que es verdad es que mi disfraz se termina de confeccionar el día antes porque me lo hago yo mismo. Por lo tanto ni siquiera yo sé de lo que voy a ir».

Sorpresas para 2026

La última y más importante sorpresa que se ha hecho pública en los últimos días sobre el carnaval es que Marc Anthony aterrizará en el escenario de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria el 27 de febrero. Es el primer artistas confirmado, pero no el único.

Marc Anthony actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Caraballero resaltó que este año contarán con artistas internacionales «el primer viernes de carnaval para abrir la Plaza de la Candelaria». Además, también van «a tener artistas internacionales el lunes de Carnaval, que es una de las noches más importantes. Y por supuesto, vamos a tener los platos fuertes de artistas internacionales en el Carnaval de Día. Hacemos ese día un gran combo de 3 o 4 artistas internacionales a modo de festival. Eso también lo vamos a vivir el sábado 21″, desveló.

Impacto económico

Sin duda, pensar en carnaval es pensar en color y diversión, pero todos esos atractivos tienen su reflejo en la economía. Cada euro invertido en estas fiestas se multiplica. En Santa Cruz de Tenerife se hace una inversión de 4 millones de euros que se convierte en 40 millones. «Una inversión que llega al comercio, al sector de la restauración, al sector hotelero… Por lo tanto eso lo que hace es crear puestos de trabajo en la ciudad y el gasto en cultura y en fiestas está más que justificado», afirmó Carballero.

El mismo retorno se obtiene en Las Palmas de Gran Canaria, explicó Alemán. Y además aportó otra cifra: «el impacto en medios es de más de 80 millones de euros. Estamos hablando de un carnaval con una proyección ya nacional e internacional donde nos visita gente de todas las islas».