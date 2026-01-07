

El pregonero del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, que ha puesto voz a las galas desde 1989, dará el pistoletazo de salida oficial al medio siglo de vida de la Fiesta el 23 de enero

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 ‘Las Vegas’ ya tiene pregonero. Paco Mario, la inconfundible voz del Carnaval desde hace más de 35 años, será el encargado de convocar a los carnavaleros y las carnavaleras, el próximo 23 de enero, a participar en unas carnestolendas que alcanzan ya el medio siglo de vida, convertidas ya en Fiesta de Interés Turístico Internacional.



Paco Mario será el pregonero del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 ‘Las Vegas’ ya tiene pregonero. Paco Mario, la inconfundible voz del Carnaval desde hace más de 35 años, será el encargado de convocar a los carnavaleros y las carnavaleras, el próximo 23 de enero, a participar en unas carnestolendas que alcanzan ya el medio siglo de vida, convertidas ya en Fiesta de Interés Turístico Internacional.

En su 50.º aniversario, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha querido que su primer gran anuncio oficial del año, coincidiendo con el Día de Reyes, transmita la emotividad propia de estas fechas al desvelar la identidad de su pregonero, una figura íntimamente vinculada a esta celebración y querida por todos los carnavaleros por haber puesto voz a sus galas y concursos durante más de tres décadas.

Sin embargo, este no es el único regalo relacionado con el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que dejarán los Reyes Magos, puesto que en los próximos días la Fiesta comenzará a descubrir el nombre de las estrellas invitadas que pondrán la nota musical a una edición muy esperada y que ya cuenta por días el tiempo que falta para su inicio oficial.



La voz del Carnaval desde hace más de 35 años

Paco Mario es el hombre invisible de los carnavales capitalinos y, a la vez, su voz más reconocible tras haber ejercido como voz en off de la mayor parte de sus galas desde 1989, año en el que debutó en esta labor en la Gala de la Reina, celebrada en la plaza de Santa Ana. Con la llegada de Anatol Yanowsky a la dirección artística de la Fiesta, a mediados de la década de los 90, asumió esta función de forma continuada, ganándose con el paso de los años el apelativo de la voz del Carnaval. Un título oficioso que ostenta con orgullo carnavalero.

No obstante, más allá de poner voz a la mayor parte de las galas del Carnaval capitalino, Paco Mario acumula una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo como cantante y presentador. Una carrera que le ha llevado por multitud de ciudades de España e incluso a alcanzar una gran popularidad en Miami.

La designación de Paco Mario como pregonero del Carnaval se suma al anuncio el pasado mes de julio del regreso de la artista puertorriqueña Olga Tañón a las carnestolendas de la capital, convertida en la madrina oficial de las fiestas en su 50.º aniversario.