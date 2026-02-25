Confirmada por la Santa Sede la visita de León XIV a Canarias dentro de su viaje a España

La Santa Sede ha confirmado que el papa León XIV visitará la diócesis de Canarias dentro de su viaje apostólico a España

Este miércoles, 25 de febrero, la Santa Sede ha confirmado que el Santo Padre, el papa León XIV, realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, según ha hecho público la Secretaría de Estado del Vaticano.

El papa León XIV realiza su primer mensaje de Navidad / Reuters

Por invitación de la Iglesia en España y Felipe VI

La confirmación se produce tras la invitación de la Iglesia en España y de Su Majestad el Rey Felipe VI, y da inicio a los trabajos preparatorios de este viaje pastoral, cuya agenda oficial se encuentra actualmente en proceso de elaboración.

Entre las sedes propuestas para esta visita apostólica se encuentran la archidiócesis de Madrid, la archidiócesis de Barcelona, la diócesis de Canarias y la diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), tal como ha señalado la Conferencia Episcopal Española.

En lo que respecta a la diócesis de Canarias, «esta confirmación supone un motivo de profunda alegría y gratitud», aseguran en un comunicado. La Iglesia que peregrina en Canarias «recibe esta noticia como un gesto de especial cercanía del Sucesor de Pedro hacia esta tierra atlántica, marcada por su condición de puente entre continentes y por su compromiso pastoral en una realidad social compleja y exigente», concluyen.

Sin agenda concreta aún

Aunque aún no hay programa de actos, la diócesis ha comenzado ya los trabajos de coordinación y preparación en colaboración con las instancias correspondientes. Están a la espera de que la agenda oficial del Santo Padre sea concretada y comunicada públicamente.

Wl obispo de la diócesis, Mons. José Mazuelos, dará más detalles a los medios de comunicación este miércoles, 25 de febrero, a las 11:45 horas en el Obispado y la podrán ver en directo en Televisión Canaria. Realizará una primera valoración y responderá a las preguntas de los periodistas.



