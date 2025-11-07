La plataforma Asamblea7islas destaca que la decisión se ha adoptado tras una reunión entre este colectivo y la Consejería

La Consejería de Sanidad aplaza a 2026 los exámenes de oposición que afectan a 75.000 aspirantes. Fotografía: EP

El colectivo Asamblea7islas comunica este viernes que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha decidido aplazar para comienzos de 2026 los exámenes correspondientes a los procesos selectivos del concurso oposición y ordinario. Unas pruebas que afectan a más de 75.000 aspirantes que se presentan a estos exámenes de oposición.

Asamblea7islas destaca que la decisión se ha adoptado tras una reunión mantenida entre este colectivo y responsables de la Consejería de Sanidad. Esta plataforma representa a empleados del Servicio Canario de la Salud (SCS) y agrupa a unos 14.000 trabajadores de más de 30 categorías.

Para el colectivo, este aplazamiento ofrece «certidumbre y tranquilidad a los miles de opositores, muchos de ellos trabajadores de la sanidad pública canaria». En este sentido, Asamblea7islas añade que los opositores «ahora pueden planificar con normalidad sus vacaciones y el periodo navideño, sin la angustia ni la incertidumbre de una posible convocatoria inminente de exámenes».

Carga de trabajo de Recursos Humanos

La plataforma Asamblea7islas ha hecho hincapié en que la decisión permite que la Unidad de Recursos Humanos no tenga «una sobrecarga innecesaria» de trabajo. Destacan que éste departamento ya tiene una considerable carga de trabajo por la «gestión simultánea de varios procesos de estabilización».

Unas labores a las que Asamblea7islas recuerda que también se suma el trabajo que están realizando en la baremación del quinto grado de la carrera profesional, que debe hacerse efectivo a finales de este mes.